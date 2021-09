Ha sido acusada de plagio y criticada por vestir como ella quiere, pero Olivia Rodrigo no se achanta ante las adversidades que trae consigo ser una de las personas más famosas de la industria musical actual. Tiene solo 19 años, pero el éxito obtenido con temas como "Good 4u" o "Drivers License" la ha consagrado como una de las figuras más relevantes de la generación Z. Ahora, la intérprete protagoniza la nueva portada de Vogue Singapur y desvela cómo afectó la fama a su forma de ser.

"No sé quién soy ni lo que se supone que debo hacer en la vida", comenzaba explicando al citado medio. "No creo que nadie realmente lo sepa, pero te sientes más cómodo con esa incertidumbre a medida que creces. Es muy divertido estar cambiando y descubriendo cosas constantemente. Nunca quiero dejar de aprender y crecer como persona".

Olivia también tuvo la oportunidad de contar con sus propias palabras cómo fue su infancia. Una niñez marcada por la música, pero sobre todo por el gran apoyo familiar con el que contó desde sus inicios: "Tuve una infancia maravillosa. Soy hija única. Mi madre es maestra y mi padre es terapeuta. En la escuela secundaria me educaron en casa y comencé a trabajar en decorados, lo que se suma a lo único de mi educación. Pasé la mayor parte de esa época rodeada de hombres de 45 años en un set y no con niños de mi edad en una escuela. Pero tengo la suerte de tener amigos y familiares increíbles que me han mantenido con los pies en la tierra. Mi abuelo, que está realmente interesado en la astrología, me abrazó cuando era un bebé recién nacido y dijo: "Será una artista escénica". Ese ha sido el curso de toda mi vida y por lo que siempre he sentido más pasión".

Además, Rodrigo también desveló la profesión que quería ejercer cuando no era más que una niña: "Quería ser médico cuando era más joven", alegaba. "Vi muchos episodios de Anatomía de Grey y jugué a juegos de cirugía realmente grotescos porque estaba obsesionada con la anatomía humana. Cuando llegué a la escuela secundaria, odiaba la ciencia y la biología, así que sabía que ese no sería mi camino. Hice mucho ballet cuando era más joven, pero eso tampoco funcionó".

"Ser una estrella puede ser muy duro para tu salud mental"

Como suele ocurrir cuando un artista alcanza la fama mundial, muchas veces el propio intérprete se encuentra en la tesitura de tener que decidir qué personas se acercan a él o ella por interés y quienes lo hacen de forma sincera: "Fue sorprendente ver quién me apoyaba de verdad y quién no", indicaba Rodrigo. "A veces, cuando tiene mucho éxito muy rápido, puede asustar a la gente y hacer que se sientan diferentes", añadía al respecto.

Su salud mental también es un factor con el que ha tenido que lidiar desde entonces. Sin embargo, no duda en afirmar que el repentino éxito que obtuvo con Sour no hizo más que incrementar algunas inseguridades que ya poseía antes de saltar al estrellato: "Estoy aprendiendo a gestionarlo poco a poco. Sin embargo, puede ser muy duro para tu salud mental. Estoy agradecida por las personas a las que les agrado por mí y me mantienen alejada de todo el ruido y de lo que la gente dice sobre mí en las redes sociales".

"Es curioso cómo el reconocimiento lo cambia todo y tampoco cambia nada en tu vida. Los problemas que tenía hace un año siguen siendo los problemas que tengo ahora, y las cosas que me alegraron hace un año siguen siendo las que me alegran ahora. Es solo otro aspecto de la vida con el que debes aprender a lidiar, pero no cambia quién eres como persona. Desde muy joven me di cuenta de que la vulnerabilidad equivale a la fuerza, y eso es muy cierto en mi composición. Si no estuviera tan cómoda con mis emociones, no habría hecho Sour y no habría tenido el mismo resultado", argumentaba convencida.

Para terminar, Olivia hizo balance de cómo se encuentra a día de hoy a nivel profesional. De hecho, afirmó que no termina de encontrar el estilo musical que la define porque es algo que "cambia constantemente": "Ni siquiera sé que es Sour porque me inspiran muchos géneros musicales diferentes. Pero me parece genial que se empiece a ver menos a alguien perteneciendo a un único género. La música se está volviendo menos lineal", concluía.