Olivia Rodrigo convierte en oro todo lo que toca. Hace ya más de un año nos conquistó con “drivers license”, después nos enamoró con ‘SOUR’ —o más bien nos desenamoró de nuestro ex—, y ahora está a punto de volverlo a hacer con el estreno de su película.

Sí, has oído bien. La cantante y compositora nominada al Grammy ya tiene su propia película documental de la mano de Disney dirigida por Stacey Lee. En ella, Olivia cuenta por primera vez todos los recuerdos de cómo escribió su álbum debut que ha batido todos récords. Hablamos con ella para conocer los detalles de este esperadísimo lanzamiento.

Lo cierto es que la vida de Olivia ha cambiado drásticamente en un período muy corto de tiempo al convertirse en una estrella internacional. “Estoy tan agradecida de que tanta gente quiera escuchar lo que tengo que decir y poder vivir un sueño”, confiesa.

Eso sí, ella sigue siendo la misma de siempre: “Al fin y al cabo, sigo siendo la misma persona haciendo las mismas cosas en mi vida cotidiana, aunque muchas cosas han cambiado externamente, creo que estoy haciendo lo mismo de siempre”.

Gran parte del éxito de Olivia es gracias a su sinceridad. Sus letras han cautivado a la audiencia porque todos hemos sido o nos hemos sentido Olivia alguna vez. Y el que diga que no, miente. Ella lo sabe bien: “Escribir canciones es un proceso muy íntimo, en el que estás derramando tu corazón de una forma muy vulnerable, pero cuando las sacas a la luz, ya son del mundo, no son mías”.

Para ella, su parte favorita del documental es “todo el archivo grabado con la GoPro en el estudio”. Especialmente durante la creación de ‘Brutal’ ya que se puede apreciar cómo ha cambiado el tema desde su etapa inicial hasta lo que es hoy. Sin embargo, no todo iba a ser un camino de rosas. Olivia cuenta que la parte más dura de grabar fue el viaje por carretera porque, durante esos días, echó mucho de menos a su familia y su casa.

Pero ¿por qué un documental ahora? Olivia nos lo aclara: “El objetivo de la película para mí era crear contenido para mis fans que tal vez no pudieron venir a la gira y hablar sobre cómo fue crear las canciones”. Por este motivo, durante “Driving Home 2 U” reversiona sus éxitos más conocidos.

Además, su opinión de sobre los temas del álbum es un asunto que trata durante la película: “No quería publicar ‘deja vu’ en aquel momento, no me gustaba en comparación con las demás canciones y ahora es una de mis temas favoritos del disco”. ¿Qué sería de nosotros sin ‘deja vu? Por suerte, nunca lo sabremos.

¿Te has quedado con ganas de verlo? Pues el documental “Driving Home 2 U” de Olivia Rodrigo va a estar disponible a partir de mañana, viernes 25 de marzo, en la plataforma de streaming Disney+. Ya tienes plan para este fin de semana. De nada.