Jesús Mariñas no está pasando por su mejor momento. El periodista de 79 años de edad ha tenido que ser ingresado de urgencia de madrugada debido a unas complicaciones derivadas de la medicación que toma por su cáncer de vejiga, que le fue diagnosticado hace unos meses, en 2021. Su marido, Elio Valderrama, se dio cuenta de que a Jesús Mariña no le apetecía ni comer ni hablar y llamó inmediatamente a urgencias, según cuenta el diario La Razón. Cuando llegó la ambulancia, la pareja protagonizó un pequeño alternado con los sanitarios que llegaron a su domicilio...

"Hay veces que la vida se nos pone cuesta arriba…", escribe Elio Valderrama en su Instagram al lado de una imagen que ilustra la noticia y donde se puede ver el parte médico. Está preocupado por la salud de Jesús y espera que "no le deje tirado". Fue él quien llamó a la ambulancia, como en otras ocasiones ha hecho hasta ahora. El resultado fue el ingreso de urgencia de Jesús Mariñas en el hospital Ramón y Cajal, donde permanecerá bajo vigilancia médica con pronóstico reservado hasta el lunes.

El altercado de Jesús Mariñas en el hospital

Aparte de la preocupación por su estado de salud, Jesús Mariñas y Elio Valderrama protagonizaron un pequeño altercado con los sanitarios que llegaron en la ambulancia a su domicilio. Al comunicarles que se llevarían al periodista al hospital más cercano, siendo este el de la Fundación Jiménez Díaz, la pareja se negó en roturno e insistieron en que Jesús Mariñas ingresase en el Hospital Ramón y Cajal, donde están llevando su cáncer de vejiga y donde recibe el tratamiento oncológico.

Alegaron que se sentirían más seguros así y tras varios minutos de discusión, Elio Valderrama decidió llamar a un taxi para presentarse en el centro médico que ellos querían. Tras todo el ajetetro, según La Razón, el periodista comenzó a estar mareado. Y aunque a Jesús Mariñas no le gusta hablar de su enfermedad, en octubre confesó en una entrevista para la revista Diez Minutos cómo le había afectado el cáncer de vejiga: "Decirme que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana, soy de otra época y de otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer. Lo llevo con serenidad", contó. Ahora solo queda esperar a ver cómo evoluciona su estado de salud con la esperanza de que reciba el alta hospitalaria el 4 de abril.