En el siglo XXI, los efectos de una enfermedad siguen dependiendo del país en el que se ha nacido. Existe una brecha de inequidad entre los países ricos y los países pobres. Aunque hay ciertos progresos en cooperación al desarrollo de la medicina y la investigación, éstos son lentos y todavía muy mejorables. En el podcast de Cerebros sin fronteras de esta semana, Pere Estupinyà entrevista a Elisa López Varela, pediatra e investigadora en el área de Tuberculosis/VIH del ISGlobal, actualmente destinada en Mozambique.

Desigualdad en investigación

“Todavía hay mucha desigualdad respecto a dónde estamos poniendo los fondos de investigación”, aclara Elisa. “El 90 % de los fondos de investigación se dedican al 10 % de las enfermedades”. Es la famosa brecha del 90/10.

“Con la tuberculosis o el VIH, o es un avance global, o no conseguiremos realmente un progreso significativo“

Y eso que la medicina no deja de progresar. Sin embargo, “hay que enfocar el progreso a donde realmente están las muertes”, señala López Varela. Y esas muertes están en enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH, la malaria y, ahora, también la COVID-19.

“Yo espero que el COVID haya ayudado a que la gente entienda que las enfermedades infecciosas siguen siendo todavía una amenaza para los países desarrollados y los no desarrollados. Que hay que hacer esfuerzos globales, porque erradicar una determinada enfermedad solamente en una ciudad o en un país no sirve. En el caso de la tuberculosis o del VIH, o es un avance global, o no conseguiremos realmente un progreso significativo”. Aquí puedes ver la entrevista completa del Cazador de cerebros Pere Estupinyà a Elisa Lópe Varela en el podcast Cerebros sin fronteras.