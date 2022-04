Cuando apenas faltan unas horas para que dé comienzo la ceremonia de los Premios Oscar 2022, Sean Penn ha anunciado que tomará una drástica medida si la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no da la oportunidad al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de hablar en directo durante la retransmisión de la entrega de galardones.

En una entrevista con Jim Acosta en CNN, el actor argumenta que la organización tiene la obligación de ofrecer visibilidad al líder ucraniano en un evento de estas magnitudes para informar de la situación en Ucrania generada de la invasión de Rusia. Y de no ocurrir esto, asegura que fundirá sus dos estatuillas.

“ICYMI: Actor Sean Penn says the Oscars should be boycotted if the ceremony’s planners have decided against having Zelensky on the program. pic.twitter.com/4LI2YIiKcD“