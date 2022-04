Solo falta un día para que Hollywood se de cita en la gran fiesta del cine anual: la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Y Carlos del Amor ya está preparado en Los Ángeles para narrar todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la jornada preparatoria. Se están ultimando los detalles de la alfombra roja y los decorados en una edición que tendrá sabor español.

Son cuatro los españoles que aspiran a alzarse con la estuilla dorada en los Oscar 2022: Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo. El periodista se ha dado cita con ellos para hablar de las sensaciones que tienen horas antes de que se celebre la gala. Y lo ha hecho recorriendo para Informe Semanal la ciudad de Los Ángeles de una manera muy peculiar... ¡en taxi!

Javier Bardem, nominado a mejor actor en los Oscar 2022

Carlos del Amor se sube a un taxi conducido por Ofelia, una gran fan de Javier Bardem y Penélope Cruz, la pareja de cine más internacional y querida de España: "Me encantan. Salude a Javier Bardem de mi parte", le pide la taxista. Mientras camina, Carlos del Amor reflexiona sobre cómo es estar nominado a unos premios tan importantes: "Cuando estás nominado no eres dueño de tu tiempo", asegura.

Y es que quedar con Javier Bardem estos días es complicado, tiene que atender cientos de compromisos. Ya conoce lo que es estar nominado a los Premios Oscar: lo ha estado cuatro veces y lo ha ganado una vez, en 2008, por su papel en No es país para viejos. Le dedicó el premio entonces a la persona que más echa de menos estos días: su madre, Pilar Bardem. "Mamá esto es para ti, esto es para tus abuelos, esto es para tus padres Rafa y Matilde, y esto es para todos vosotros 'thank you very much", dijo entonces.

02.13 min Este domingo habrá cuatro españoles entre los nominados a los Óscar. El actor Javier Bardem, que ya ganó este premio como mejor actor de reparto en 2008, podría llevarse la estatuilla por su papel protagonista en Being the Ricardos.

El actor se emociona recordando a su madre y asegura que a Pilar Bardem le gustaban mucho "estos saraos" porque para ella era una forma de reunir a la familia y a los amigos: "Profesionalmente siempre le hacía ilusión el hecho de ver a su hijo trabajar con gente que ella admiraba", cuenta. Pilar Bardem predijo que Bardem y Penélope Cruz estarían nominados juntos: "Sé que allá donde esté le hace mucha ilusión que ambos estemos nominados", cuenta.

En esta edición Javier Bardem no parte como favorito, pero está igual de ilusionado por vivir de nuevo una nominación a los Oscar: "Con mis 53 años incluso hace más ilusión porque es como 'Joder, sigo trabajando y siguen reconociendo mi trabajo'. Siempre fue una lotería y ahora lo disfruto mucho más, con más tranquilidad y menos ansiedad", confiesa.

Ahora bien, si está nervioso es sobre todo por la nominación de Penélope Cruz a mejor actriz por Madres paralelas: "Tiene posibilidades, no muchas en el sentido de que es difícil, pero las tiene y siempre hay sorpresas. Me haría mucha ilusión que ganase", dice. La actriz ha subido en las apuestas y, ¿quién sabe si volveremos a vivir un momento como el de 2007 cuando Penélope Cruz se llevó la estatuilla por Volver?