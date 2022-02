Javier Bardem, Luis Tosar, Eduard Fernández y Javier Gutierrez tienen, al menos, dos cosas en común. Los cuatro están nominados este año en la categoria a Mejor Actor en los Goya 2022 y ninguno de ellos sabe jugar al mus. Afortunadamente, estos grandes del cine español saben echar mano de su talento interpretativo para dar rienda suelta a este encuentro a cuatro bandas.

Carlos del Amor organiza una partida en exclusiva para el Telediario de La 1 en una charla informal en la que los cuatro actores reflexionan entre ellos sobre la importancia de la suerte, las inseguridades, el sindróme del impostor o la fragilidad. Los cuatro forman parte de algunas de las películas más nominadas en XXXVI edición de los Goya: El buen patrón, Mediterráneo, Maixabel y La hija, todas ellas cuentan con la participación de RTVE.

“4 minutos, 4 grandes de nuestro cine. La suerte, la edad, sus preocupaciones. Una gozada organizar una partida con ellos en exclusiva para el Telediario. Gracias por vuestros mensajes. #Bardem #Tosar #Fernández #Gutiérrez #4HombresyUnOficio pic.twitter.com/kzxMwns9XL“ — Carlos del Amor (@cdelamor_) February 7, 2022

"El oficio de actor se sustenta en tres patas, el talento, la suerte y el aguante", dice Javier Gutiérrez cintando al actor Lauren Oliver. A partir de esa reflexión del actor comienza una conversación sobre sus carreras interpretativas. "La porción de la suerte es fundamental en nuestro oficio, tiene que llegar, pero aún cuando no haya suerte, el aguante y los trabajos alimenticios en muchos casos te dan la visibilidad necesaria para hacer esa carrera de fondo", continua Gutierréz.

Eduard Fernández recuerda que comenzó un jueves cualquiera, con una llamada cualquiera. "Ahí empecé yo, un jueves", apunta. El actor Javier Bardem confiesa que siempre que acepta un papel lo hace desde la máxima gratitud. "Desde la conciencia de que es un privilegio, me sale peor, me sale mejor, pero siempre trato de pensar que tengo que ganarmelo, no puedo darlo por sentado porque hay gente con mucho más talento que tú y menos oportunidades, así que al menos, demuestra que lo intentas", apunta.

"El momento de que el teléfono no suene se va acercando cada vez más", comenta Tosar sobre cómo con la edad empezarán a oír menos el teléfono. "Claro, va a venir eso", responde Eduard. "Te llamarán y te dirán, mira el papel no es de prota, porque el protagonista es un chaval, que tiene un padre.... y ¡tu haces del abuelo!", bromea el actor.