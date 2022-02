"Ahora es muy fácil ser de izquierdas, pero yo me la he jugado defendiendo la libertad de expresión. El primer disco que grabé fue prohibido por tener poemas de Lorca, eso sí que era jugársela". Curro Albaicín desprende el arte que lleva en cada palabra y en cada gesto. Este bailaor enamorado de su tierra, de Granada, presume de valiente. Y no ha tenido fácil vivir como ha querido. Gitano y gay... blanco fácil para los represores aún a día de hoy. La dictadura fue un calvario. Pero él nunca cayó y llevó los poemas de García Lorca de tablao en tablao.

Curro Albaicín, el bailaor de ojos azules, nació en 1948 en el Sacromonte granaíno. Gitano, hijo de María y Miguel ''El aguaó', vivía en una cueva, una vivienda excavada en la roca como la mayoría de los granaínos que vivían por entonces en el barrio.

Desde pequeño se ve expuesto a la zambra, el baile, la guitarra y las voces flamencas, a la pobreza y a la manera de vivir de ese barrio gitano. Los Habichuela y Los Amaya, le acunaron con sus cantes.

Vivió de primera mano la terrible inundación de su barrio en 1963, la pérdida de los hogares de sus vecinas y vecinos. Las cuevas anegadas, algunas derruidas y las familias destrozadas. Lo que algunos llamaron el 'Holocausto gitano'.

"Hubo alguna muerte" nos dice. "Se derrumbaron las cuevas de arriba, pero la mía no se derrumbó porque eran caballerizas de los árabes, y estaba hechas de otra manera, pero sí se inundaron. Nos echaron a la fuerza de allí, recuerdo que mi padre no se quería ir. Nos meten en unos camiones con las porras y no sabíamos a dónde íbamos. Nos llevaron a unos "campamentos" a unos barracones en el barrio de La Chana, sin agua, sin luz, con el cemento del suelo aún fresco".

Curro pensó que de alguna manera se había acabado la manera de vivir y de aprender del flamenco, que se había disuelto un poco esa unidad, y esa fue la obsesión de su vida, la de luchar porque eso no se perdiera y se recuperara la vida, el arte y la tradición del Sacromonte. Comienza a observar la manera de atraer a los turistas a los tablaos, y empieza a organizar reuniones, a cantar y a codearse con grandes figuras del flamenco y empieza a hacer negocios de hostelería y a viajar por todo el mundo. Paso a paso, saca al flamenco de la zambra de la oscuridad.

Curro Albaicín Entrevsta a Curro Albaicin en Caminos del flamenco RTVE