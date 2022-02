Quién es María Terremoto

Hay herencias que no pagan impuesto de sucesiones ni necesitan albaceas ni escrituras. Son las mejores si en el reparto te toca el don del arte. María Terremoto, hija y nieta de Terremotos, es receptora de la esencia flamenca del barrio de Santiago, uno de los barrios más flamencos de Jerez de la Frontera.

"Los antiguos decían que, para cantar gitano, había que ser gitano, pero ahora no es así. Yo, por mi crianza, me considero gitana, pero para cantar flamenco y hacerlo bien sólo hay que llevar ese sentir y punto"

Una artista del nuevo milenio

La joven artista que domina diversos estilos como son la soleá, la bulería, el fandango o las cantiñas, no deja de mirar al presente.

"En Jerez y otros lugares había mujeres que cantaban mejor que todo el mundo, pero las buscas por Youtube y no están. Tía Anica, por ejemplo, hasta que su marido no murió, no salió fuera a cantar. Antes había mucho machismo, pero ya no lo vivimos así. En mi casa ese machismo no se ha vivido, gracias a Dios. La mujer ha tenido un papel igual de importante que el hombre, tanto con mi abuelo, como con mi padre”.

“Mi primo hermano, por ejemplo, trabaja en el Secretariado Gitano, que es una ONG que ayuda a gitanos que quieren estudiar y ser algo en la vida y sus familias, no es que no los dejen, es que no tienen economía. Hacen una labor increíble por los que quieren salir al mundo y estudiar”.

María nos explica cómo es el flamenco de su generación y menciona a Rosalia como inspiración y como icono de respeto.

“Tengo 22 años y mi rutina es trabajar. La discoteca está muy bien, pero hay que interesarse más por la cultura y el flamenco. En los espectáculos, la mayor parte del público son señores de 60 para arriba y jóvenes apenas hay. Tenemos que interesarnos por el flamenco, algo nuestro que no se puede perder”.

"Mi esencia es lo puro, aunque no me gustaría quedarme siempre en lo mismo. Me emocionan otros géneros y mi ídolo es Beyoncé, hablo con Rosalía a menudo y me parece encantadora, ella le tiene respeto de verdad al flamenco y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Hay que ver a dónde ha llegado, a dónde lo ha llevado y lo mismo una australiana conoce a Manuel Vallejo por ella".

No te pierdas su actuación junto Jesús Méndez, en las Bodegas González Byass.