La publicación de las fotos de Iñaki Urdangarin con su nueva pareja, Ainhoa Armentia, sumado al posterior comunicado conjunto con la infanta Cristina de Borbón para dar a conocer la "interrupción de su relación matrimonial", han provocado un terremoto mediático cuyas ondas expansivas siguen avanzando. Apenas unos días después de causar sensación por su tranquilidad y aplomo en sus declaraciones a los medios, Pablo, el segundo hijo de los ex duques de Palma, ha vuelto a contestar a la prensa respecto a la posibilidad de conocer a Ainhoa, la nueva novia de su padre: "No creo que ninguno la conociéramos", ha afirmado rodeado por sus compañeros del FC Barcelona de balonmano, dejando la puerta abierta a conocerla "si surge la oportunidad". Pero Pablo no ha sido el único miembro de la familia Urdangarin que ha respondido a los medios de comunicación respecto al tema más candente de la actualidad.

01.39 min Dale al Play: Declaraciones de Pablo Urdangarin

Otro de los familiares que ha hablado con los reporteros es Claire Liebaert. La madre del que fuera deportista olímpico y duque de Palma ha reconocido que tampoco conoce a la nueva pareja de su hijo Iñaki, compañera de trabajo en el despacho de abogados Imaz&Asociados. La prensa ha insistido y cuando le preguntan por su relación con la infanta Cristina asegura muy convencida que va a seguir "igual", y añade que ya han "hablado todos" sobre esta situación.

02.30 min Dale al Play: Pablo Urdangarin responde así a la prensa