Un 5 de mayo de 1990, Azúcar Moreno abría la gala de Eurovisión en Zagreb 1990 con "Bandido". A pesar de que al inicio de la actuación se produjo un fallo técnico, convirtiéndose en una de las anécdotas más recordadas de la historia del festival, las hermanas Salazar conseguieron una quinta posición. Después de 32 años, vuelven a presentarse con "Postureo" al Benidorm Fest, que actúan en la primera semifinal el 26 de enero.

"Nosotras lo hemos dicho muchas veces. Lo que pasa es que el destino de las personas está escrito. De repente en la televisión se acuerdan de nosotras quedamos en un puesto muy bueno en el año 90 y deciden llamarnos. Nos invitan y dices 'a ver no voy a decir que no a esta invitación tan apetitosa". Y así surge. Estamos como dos niñas jovencitas que empiezan y felices de la vida", comenta Toñi Salazar sobre su participación en el certamen alicantino a Julia Varela en Tarde lo que tarde.

Las dos hermanas, Toñi y Encarna, le tienen mucha estima al Festival de Música, además de decir que su actuación de los años 90 fue el punto de partida de Azúcar Moreno. "Significa todo para nosotras. Es nuestro inicio hacia el éxito. A raíz de ahí fuimos por ya no sólo nuestro país, sino también por fuera, con lo cual le debemos a Eurovisión pues todo lo que somos ahora, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos disfrutado. Por eso tenemos tanto cariño a este festival porque la verdad que con nosotras se portó siempre muy bien".

Similitudes entre "Postureo" y "Bandido"

Todos las canciones que hemos escuchado de las hermanas Salazar han sido sinónimo de éxito. Y es verdad que cada uno de esos temas se les reconoce con solo reproducirlo unos segundos. Entre los fans eurovisivos, es muy difícil que ninguno no conozca su famoso "Bandido" que nos robó el corazón. Lo mismo que tratan de hacer con su "Postureo", que es escucharlo y no parar de bailar.

03.01 min Benidorm Fest: Azúcar Moreno interpreta "Postureo"

"Eso es lo bueno que tiene. Yo creo que el éxito de un tema es cuando tú la escuchas no puedes parar quieta. Es muy festivalera, muy alegre y muy optimista. Por lo menos la sensación que a mí me da y me suena como a éxito. Siempre lo he dicho desde que la escuché y esperamos que a la gente le llegue como nos ha llegado a nosotras" argumenta Toñi sobre el tema.

Por lo que sus dos canciones eurovisivas son muy pegadizas. "Esa es la historia, son adictivas. "Bandido" es súper comercial y te crea adicción y "Postureo" te lleva por el mismo camino, porque yo le hice una prueba a unos amigos que les dije "te voy a poner la canción un segundo, se la puse y se acordó". Por lo que camina sola".

01.53 min Festival de Eurovisión 1990 - Azúcar Moreno cantó "Bandido"

Azúcar Moreno lanzan este tipo de música para que la gente se enganchen a ellas, además de ser muy alegres. Para ellas la música es "medicina y tiene que transmitir eso, alegría, buen rollo" y más ahora con todo lo vivido por la pandemia del coronavirus.

Europa sigue bailando con "Bandido" y las Salazar podrían tener la oportunidad de participar por segunda vez en el certamen eurovisivo. Algo que tiene su parte buena y su parte mala. "Somos conocidas y muy queridas. Todavía se baila nuestro "Bandido" pero nos enfrentamos a artistas muy jóvenes que son frescos, tienen más fuerza o más energía. Nosotras vamos a darlo todo y estamos dispuestas a comernos el mundo".