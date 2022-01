"Quién lo diría" de Gonzalo Hermida es uno de los 14 temas seleccionados para participar en el Benidorm Fest. El tema competirá por representar a España en Eurovisión 2022 en el certamen alicantino que se celebra el 26, 27 y 29 de enero.

"Es demasiado grande, no se llega ni a soñar con eso. Yo sueño con hacer mis conciertos en teatros y salas. Pero claro ahora me dan esta oportunidad de montarme en un tren y me tiemblan las piernas. Lo que pasa es que tardé 15 segundos en decidirme", ha comentado Gonzalo Hermida en Tarde lo que tarde.

Esta balada romántica la escribió junto a "su maestro" David Santisteban y en la que "se plasma y se nota, la sinergia de los todos". No se trata de una vivencia personal del cantante sino que Gonzalo se imagina "un reencuentro después de muchos años de dos ancianitos que se van a tomar un café".

La puesta en escena es "un proceso complicado". Hermida trabaja con su terapeuta para que la presión "no le haga hacer algo que no es él" ya que está trabajando para ser "lo más honesto posible". Por el momento, podemos disfrutar de la sencillez del videoclip de "Quién lo diría": "Lo sacamos en cuatro horas porque yo quería jugar con las luces, ser sencillo y que solo se viese a un tipo cantando, intepretando la canción", explica el participante del Benidorm Fest.

Últimamente las baladas masculinas e intimistas han tenido bastante éxito en Eurovisión. Como por ejemplo Salvador Sobral con "Amar pelos dois". "Él se plantó y nos dejó a todos boquiabiertos. Yo no sé que tiene mi canción pero quién sabe qué es lo que tiene", dice sobre el ganador del certamen en 2017.

Lo descubrió una de sus amigas Hermida empezó muy jovén en el mundo de la música. Fue su amiga Marina quien lo escuchó cantar por primera vez y lo animó. Además tiene la suerte de que trabajan juntos. "Ella fue la que me impulsó y la que me buscaba los conciertos. Para mí es un ángel que me dio alas en el momento que yo no creía con la música", halaga Gonzalo a una de sus mejores amigas. Sus primeros recuerdos musicales fueron el disco de Eros Ramazzotti que escuchaba siempre su padre en el coche. Justamente es una de las canciones del cantante italiano, con "La cosa más bella", la que tiene como despertador cada mañana. Aunque el propio cantante hizo una investigación en su familia y descubrió que "una tatarabuela que vivía en Barbate formaba jolgorío con una guitarra en la plaza". Raffaella Carrà, Eros Ramazzoti o Laura Pausini: la música italiana triunfa MARINA SEGOVIA En bachiller se dio cuenta de que la música era lo suyo y su padre le dijo que "en ese mundo tenía que mostrar la mejor versión de él". En 2017 lanzó su primer sencillo "Intacto" del que le remueve "cosas positivas y nervios" ya que la industría discográfica le pasó "una mala jugada". Después llegaron "Noche Estrellada" y "Limón", ambas forman parte de su mini albúm Natural. Además de cantar, es compositor y productor. Gonzalo trabaja para álbumes de artistas como Malú, Julia Medina, Antonio José y Sergio Dalma entre otros. "Siempre quise escribir para Sergio Dalma. Entré en el camerino con un compañero en un concierto que hizo en el Price y me fui de allí diciendo que tenía que escribirle. Y al disco siguiente me metió en dos canciones" declara Hermida. Julia Medina (OT 2018): "Estaba muerta de miedo por volver a los escenarios"