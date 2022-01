Un poco de teatro y una mezcla de sentimientos opuestos en una fiesta. Un pequeño adelanto de lo que veremos sobre el escenario del Benidorm Fest en las actuaciones de Blanca Paloma con "Secreto de agua" y de Marta Sango con "Sigues en mi mente". Ambas artistas participan en el festival alicantino el 26, 27 y 29 de enero para representar a España en Eurovisión 2022, en Turín.

"En mi caso en el escenario he intentado que un pellizquito del teatro se venga conmigo e intentar transformar ese plató que es casi de 360 grados de pantalla. Intentaré que se apague para que se haga el artificio y la magia", comenta Paloma sobre su tema en Tarde lo que tarde.

Por su parte la exconsursante de Operación Triunfo 2018 nos adelanta que ella tiene el límite de personas sobre el escenario "cubierto", ya que solo puede haber seis. En Benidorm veremos sobre la pista "una fiesta en calidad diferente, en la que hay veces que primaba un sentimiento y a veces que prima otro y que se le da hueco tanto a la melancolía como a la excitación".

Defensa de sus temas

La canción que interpretará Blanca Paloma, "Secreto de agua", nos resulta familiar ya que forma parte de la serie documental "Lucía en la Telaraña" disponible en RTVE Play, que pone el foco sobre el crimen sin resolver de Lucía Garrido. Apareció asesinada en 2008 en la piscina de la finca "Los Naranjos", en Málaga, donde su pareja custodiaba animales exóticos decomisados por la Guardia Civil.

02.49 min Blanca Paloma participa en el Benidorm Fest con el tema "Secreto de agua" - Escuchar ahora

"Es un cachito de verdad y además literal. Se compuso para la banda sonora de la serie. Haber traído hasta aquí esta canción que trata sobre la historia de un crimen sin resolver y que toda esta visibilidad que le da a la serie y la canción hayan hecho que se reabra el caso, para mí está siendo ya una misión muy personal y un orgullo", explica sobre su tema Blanca.

De momento, Paloma lo único que tiene es un "poquito más de cansancio" con los ensayos. Pero ella sabe que va a "disfrutar de la actuación y tratar de transmitir desde el corazón".

En cambio, Marta Sango presenta un tema retropop con aires ochenteros. "Es una canción muy colorida, muy divertida, que no por ello menos intensa no, porque tiene esa dualidad que todos sentimos en cuanto a ese amor tóxico o a esa nostalgia de querer volver a algo, pero en realidad no quieres eso después de todo lo que has sufrido".

02.59 min Marta Sango participa en el Benidorm Fest con el tema "Sigues en mi mente" - Escuchar ahora

A lo que añade que el tema tiene "un mensaje y una melodía súper fácil que llega a todo el mundo. Es algo muy popular que ofrece muchisima calidad de diferente, tanto la nostalgia como la fantasía como esa diversión, pero a la vez ese orgullo que muestro de vez en cuando y a la hora de interpretarla en el escenario tiene mucho juego".

La extriunfita, que quedó séptima en su edición, asegura que por el momento no está nerviosa por el festival pero si lo estará a la "hora de la verdad", aunque tiene muchas ganas de conocer a una de sus presentadoras, a Alaska.