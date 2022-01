Nadie podía imaginar por entonces que aquel disco iba a dar la vuelta al mundo, ni siquiera ella, que soñaba con dejar huella, pisada tras pisada, a través de su música. Rosalía se ha hecho camino al andar, como diría Antonio Machado. Detrás de cada acorde, cada letra, cada historia, hay mucho trabajo, y cuando mezclas talento y esfuerzo, salen verdaderas obras maestras. El mal querer es una de ellas, un álbum experimental pensado al milímetro. El final de esta historia ya lo conocemos: mejor álbum alternativo en los Premios Grammy, triple disco de platino en España, gira y reconocimiento mundial. Su éxito sorprendió hasta a la propia Rosalía, ya que no tenía "carga pop", tal y como cuenta en Caminos del Flamenco.

¿Cómo surgió El mal querer? El que podría ser el disco más importante de la década, salió de un trabajo de fin de carrera. Rosalía estudiaba en la Escuela Superior de Música de Cataluña cuando decidió empezar el proyecto que cambiaría su vida para siempre. "Estaba acabando y tenía que hacer un proyecto. No quería perder el tiempo. Me lo intenté tomar de forma no académica, intentando hacer algo que tuviera que ver realmente con lo que yo quería hacer a nivel profesional", recuerda. No dejó nada al azar, la cantante visualizó todo el proceso, desde las letras pasando por la coreografía hasta la historia que acabó siendo el hilo conductor de la música.

Rosalía en 'Caminos del Flamenco' TVE

La mujer es la gran protagonista, por eso Rosalía se inspira en las que han tenido un papel fundamental en su vida, como su madre o su hermana: "Siempre que hablamos de la mujer, necesito hablar de esas mujeres que me han hecho ser quien soy. La Paquera de Jerez para mí es una referencia. No era una mujer que fuerea complaciente en la forma que ella se expresaba. La Paquera siempre cantaba de una manera, con el pecho abierto, y esa mujer a mí me ha inspirado. La Niña de los Peines, Lola Flores, Carmen Amaya con su forma de bailar, inigualable. Hay que darle mucho más amor a la mujer, mucho más respeto".

La novela del siglo XIII que inspiró El mal querer El mal querer es un álbum conceptual, es decir, todas las canciones que lo componen hablan de un asunto en común. En este caso hay una narrativa que hila todos los temas. Rosalía se inspiró en El roman de Flamenca para dar forma a su disco, una novela del siglo XIII de autor desconocido que cuenta la historia de una mujer casada con un hombre posesivo, el señor Archimbaut, que la encierra en una torre movido por los celos. Ahí es cunado el cabellero Guillem de Nevers se disfraza de clérigo para poder seducir y liberar a la protagonista. La historia de Flamenca inspiró a Rosalía para crear este álbum. Cada canción tiene dos títulos: por un lado, el nombre propio del tema, y por otro, el nombre de cada capítulo de la novela que representa en la historia. "A ningún hombre" es el título con el que concluye el relato, donde escuchamos a una mujer empoderada que ya ha superado el maltrato al que se vio sometida. El autor presenta a la protagonista como una persona inteligente y culta, algo impensable en aquella época. A pesar de tratarse de un texto medieval, esta bien podría ser la historia de muchas mujeres en la actualidad. Por eso Rosalía utiliza sus canciones para mandar un mensaje feminista muy poderoso.