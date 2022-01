Concha Velasco: ¿quién es el padre de su hijo Manuel?

Concha Velasco ha conseguido ser una de las artistas mejor valoradas de nuestro país, éxito tras éxito se ha hecho inolvidable para el mundo de la interpretación y ha acumulado portadas de revistas que alaban su talento como hemos podido ver en el repaso de su trayectoria que hicieron en 'Imprescindibles'. Pero como todo, la fama es un arma de doble filo y en este caso Concha también ha sido objetivo de las noticias de la prensa rosa, uno de los mayores “escándalos” lo protagonizó en 1976 al anunciar que estaba embarazada de su primer hijo y que sería madre soltera.

Estuvo a punto de abortar

Aquello era un bombazo para la época, pero durante 41 años ha guardado el secreto de la identidad del padre biológico. Para todos, durante toda su vida, Manuel ha sido hijo de Paco Marsó, fue el hombre que le adoptó y le dio sus apellidos cuando se casó con Concha. Él ha sido el gran amor de Concha, con quien mantuvo una relación de más de cuarenta años, pero también ha sido uno de sus grandes problemas, tanto que la actriz estuvo a punto de suicidarse por sus problemas matrimoniales.

La actriz tuvo sus dudas al inicio del embarazo. «Era un momento terrible y fui a un señor a que me lo quitaran. Fui a un señor, me hice todas las pruebas y cuando me lo iba a quitar dije: “¡Uy, no por dios!”», cuenta Concha para ‘Lazos de sangre’. Una experiencia que nunca ha ocultado a sus hijos y de la que no se avergüenza, pero tampoco se ha arrepentido jamás de su decisión. Manuel ha sido una de las mayores alegrías de su vida y hasta ahora trabajaban juntos en el teatro en la obra “La habitación de María". Forman un tándem perfecto y eso solo se consigue tras toda una vida de momentos juntos.