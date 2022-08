Diseñadora, celebrity, colaboradora televisiva y ahora, también, autora de un libro. La polifacética Tamara Falcó presenta su primer libro, 'Las recetas de casa de mi madre', en el que revela algunas anécdotas y tradiciones de la vida culinaria de su familia, junto a las recetas de su madre, Isabel Preysler.

"Mi madre es muy de rutinas y el sábado es siempre paella en casa. Nos encanta el arroz, la paella es algo que puedes compartir y es divertido", ha confesado la que fuera ganadora de MasterChef Celebrity en su cuarta edición.

Tamara ha desvelado además una divertida curiosidad, cuando le hemos preguntado qué miembro de su familia come una fabada antes de ponerse a dieta: "Mario (Vargas Llosa), si tiene que comerse una fabada antes de hacer ayuno, porque le apetece, se la come aunque haga 45 grados en verano", ha comentado sobre el escritor peruano, actual pareja de su madre.

Isabel Preysler, muy presente en el libro

La marquesa de Griñón explica que su madre, Isabel Preysler, ha colaborado con ella en el proceso de creación del libro, en el que ha participado de forma muy activa.

"He utilizado como set la casa de mi madre, ha habido momentos en los que no conseguíamos el look que buscábamos y ella ha supervisado las fotos", ha detallado Tamara Falcó. Además, su madre ha sido la autora del prólogo del libro, y Tamara ha aprovechado para agradecer su generosidad "dejándonos entrar en su casa y dejándonos sus vajillas".

Tamara ha reconocido que lo que más le gusta a Isabel Preysler es la tarta de chocolate y que en las reuniones de su madre con sus amigas es habitual que coman unas hamburguesas cuya receta se incluye en el libro: "Cuento de dónde vienen esas hamburguesitas, pero sirven también bizcocho, de todo. Yo muchas veces me apunto a sus merendolas porque me lo paso pipa".