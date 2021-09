Lolita pone fin a la polémica: "Por supuesto que soy feminista"

"No. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer". Estas son las declaraciones con las que Lolita Flores prendía fuego a las redes sociales sin pretenderlo después de que le preguntasen, en un platón de televisión, si se consideraba feminista. Algo que pillaba un poco a desmano a la artista, que se encontraba junto al actor Luis Mottolla haciendo una gira promocional de su obra de teatro, Llévame hasta el cielo, cuando respondió con naturalidad a esta y otras preguntas. Y que, debido a la polémica que ha despertado, ha hecho que decida marcharse de Twitter para huir de las críticas que se amontonaban en su bandeja de entrada.

“Me voy de Twiter para siempre no estoy para aguantar impertinencias , no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós hasta nunca“ — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

En la entrevista, Lolita reconocía no estar muy inmersa en el discurso feminista; por ejemplo, dijo que desconocía en qué consistía el movimiento #MeToo. Eso sí: cuando se lo explicaban, manifestaba su apoyo y reconocía que, pese a no haber padecido este tipo de abusos, las mujeres sufren más violencia que los hombres. "A mí no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones. Está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay".

Aunque la actriz de 63 años no criticó a las mujeres ni quiso respaldar el machismo, su 'metedura de pata' en directo hizo que los titulares, y los mensajes en redes sociales, saltasen como la pólvora. Así que Lolita ha querido poner punto y final a la polémica y ha tomado su cuenta de Instagram para dejar claro qué es lo que opina del machismo, el feminismo y la igualdad, y para pedir que cesen los ataques contra ella tras lo que ha llamado "el tema viral del día".