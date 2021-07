Cinco años de trayectoria, cuatro discos, una nominación a los Latin Grammy y entradas agotadas prácticamente en todos sus conciertos por España y Latinoamérica, Taburete pisa Palencia para actuar esta noche con la gira 'La Furyo Infinita'. Y nosotros, hemos aprovechado el especial de Tarde lo que tarde para charlar con Willy Bárcenas y Antón Carreño.

"Gracias a Dios nosotros nos hemos podido adaptar bastante bien a la pandemia y en este año ya llevamos veinte conciertos dados. Hemos estado tocando por toda España en cantidad de teatros y sitios maravillosos y, ahora, en verano empezamos con esta gira de verano que al ser al aire libre nos da muchas posibilidades para hacer conciertos un poquito más grandes. Y contentos. Dentro de lo que cabe y con esta situación, nosotros estamos contentos con cómo está yendo todo y parece que el disco está gustando mucho a la gente".

La semana pasada terminaron su anterior gira y, justo ayer arrancó 'Gira La Furyo Infinita'. Nada más y nada menos que 47 fechas tienen estos chicos apuntadas en su calendario para este verano. "Es una locura la situación en la que estamos y lo complicado que ha sido para todos poder tener tantos conciertos. Entonces, pues muy felices y muy agradecidos, sobre todo al público que sigue comprando las entradas y que nos permite seguir tocando", confiesan.

Un paseo sonoro por lo mejor de Taburete

Con 'Tres tequilas' en 2015, Taburete comenzó toda esta aventura. En 2016 llegó 'Dr.Charas' y su ya mítico, mitiquísimo, "Sirenas", la ya banda sonora de muchas fiestas, de viajes en coche, de reuniones con amigos, de conciertos... Y es que para nosotros es rotundamente imposible olvidar "a qué huele la luna".

Un éxito que, nos aseguran, les pilló casi por sorpresa: "Fue una cosa totalmente inesperada. De repente, nosotros en el verano de 2015 habíamos hecho algunos conciertos antes, cada uno se va a hacer su verano, tal, cual, ahí sigue el grupo pero sin saber mucho a dónde va. Y a la vuelta de ese verano anunciamos un concierto en el Teatro Barceló en Madrid y de repente se agotó en 24 horas. Se habían hecho virales en verano las canciones y vendimos 1.200 entradas en 24 horas".

En un año, Taburete llenó tres veces el Palacio de los Deportes en Madrid, con más de 45.000 personas, algo que ellos describen como "una auténtica locura". Nos confiesan que esto fue una dosis de energía enorme para el grupo y que, eso sí, les hizo ponerse las pilas: "Tuvimos que ensayar mucho, trabajar mucho y bueno, al final lo conseguimos y creo que ahora somos un grupo bastante digno y respetado". Y con mucho éxito.

Pero Taburete nunca lo ha tenido nada fácil. Siempre ha merodeado en torno a ellos el eterno debate de la diferencia entre el artista, la vida y la obra. "Si las canciones son buenas, no afecta nada que sea exterior. Si son buenas y conectan con la gente, la gente se va a encargar de compartirlas, de escucharlas entre ellos y de disfrutar de la música. Que la música es música y ya está. No hay que buscarle más cosquillas ni más nada", nos cuentan. "Con canciones hemos conseguido romper todas esas barreras y el público es el que nos da la razón".

Canciones como "Mamá" que salen desde el interior y con la que nos sorprendían el pasado mes de febrero. Un tema dedicado a Rosalía Iglesias, la madre de Willy.

"La música siempre ayuda. Pero bueno, también está la personalidad de cada uno. Yo tengo una personalidad fuerte y que siempre he mirado el lado bueno de las cosas de una manera muy optimista. Y la música apareció en un momento en el que no tenía otras muchas cosas y la música es verdad que me salvó un poco. La música y la actitud es lo más importante", cuenta Willy.

Ahora llenos de buen rollo, actitud, energía y mucha mucha buena música regresan este verano para hacernos vibrar con la gira de su cuarto disco: 'La broma infinita'.