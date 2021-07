En 2012 recibió el Premio Nacional de Música y hace unos días ha sido galardonado con la Medalla de Honor del Festival de Música y Danza de Granada. Javier Perianes descubrió la magia del piano casi por casualidad, cuando tan solo era un niño. Ahora está a punto de publicar su nuevo disco dedicado a Chopin.

"Empecé muy jovencito y, de alguna manera, sí que he crecido con el Festival de Granada y con el público granadino haciendo muchísimos proyectos solo, con orquestas, recital, música de cámara, cursos... La verdad que ha sido una aventura preciosa y que todavía tiene su continuación en esta propia edición y en futuras, espero".

Fascinación desde siempre por Chopin

El próximo 9 de julio sale a la venta el nuevo disco de Javier Perianes y con el que regresa a Chopin. Un trabajo consagrado a algunas de las páginas más emblemáticas del período madurez del compositor. "Más que nada, en las obras de gran formato que no fueron habituales en el caso de Chopin. Compuso tres sonatas, aquí hemos grabado dos de ellas porque la primera, no diría que fue un experimento, pero sí una especie de ejercicio casi de composición que le dedicó a uno de sus profesores y no tiene ni la relevancia, ni el empaque, ni la trascendencia de la n.º2 que es muy famosa y muy icónica [...] y la n.º3 que es un poco como el colofón de su creación para obras de gran formato". Y que, además, incluye tres de las grandes joyas de Chopin, sus mazurcas.

Para un pianista, Chopin es una parada casi obligatoria. Pero para Javier Perianes, significa mucho más que eso porque siempre ha estado muy presente en su carrera, tanto que él lo define como "una constante" en su vida. "Sí puede ser casa. Desde que era muy jovencito, casi por obligación en los estudios. Pero esa obligación muy pronto pasó, en mi caso particular, a ser una devoción. Estoy feliz y encantado de, cada ciertos años, volver un poco a un compositor con el que siento muchísima cercanía desde muchos puntos de vista y que me fascina".

Un nuevo disco que para Javier es "como una foto, una instantánea, una postal de un momento determinado de como un artista se acerca a unas obras determinadas en un momento determinado". Y que no tiene reparo en asegurar que, si empezara ahora a gestarlo, lo haría distinto: "Todos estamos en constante proceso de evolución personal, profesional y de madurez permanente. [...] Dentro de unos años, mi acercamiento a estas obras y a otras obras, pues será radicalmente distinto porque se habrá producido una evolución, sin duda".