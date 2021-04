Día Mundial del Piano, con partitura de Javier Perianes

El piano es para Javier Perianes (Nerva, Huelva, 1978) mucho más que el instrumento con el que se expresa cada día desde que lo conquistó a los 8 años. “Me aproxime a la música con el clarinete, pero un día mi tía Isabel, que era profesora de piano, me llevó a un hotel con un piano de cola en el salón del desayuno. Me sentó a su lado y tocó. Fue un impacto que no olvidaré jamás”, reconoce el músico. Arturo Martín recibe a este Premio Nacional de Música 2012 y Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards (ICMA) para celebrar el Día Mundial del Piano (29 de marzo), instaurado en 2015. Además, nos acercamos a Hinves, una compañía con 40 años de historia que se encarga de vender, alquilar y transportar pianos tanto a domicilios particulares como a grandes escenarios. Beatriz Pecker repasa los éxitos musicales de 2015, como “La Gozadera”. De otro tipo de letras, las de Miguel de Cervantes, nos habla Mara Peterssen para revivir un año dedicado al Quijote. En lo deportivo, Lucía Sancho recorre la trayectoria profesional de Pau Gasol, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015, junto a su hermano Marc. David Zurdo se detiene en el 2015 dibujado en Regreso al futuro 2 (1989, Robert Zemeckis), con coches voladores y aeropistas. Y en el pasado cerramos este Memoria de delfín musical, con la lista de éxitos nigeriana que nos trae JPelirrojo.

