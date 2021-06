Ocurrió la semana pasada. La cantante Rozalén estaba en Zaragoza en una charla con el periodista Luis Alegre, con quien estuvo conversando sobre su vida y su trayectoria musical. Frente a ellos, una audiencia que disfrutaba de sus anécdotas sobre su infancia en Albacete y los acontecimientos que la han convertido en la voz más consagrada de la canción española de autor. La gente, como la crítica, la aplaude. Tiene dos discos de platino y dos discos de oro, un premio Goya (por Que no, que no, su canción para La boda de Rosa), un éxito que la sigue hasta su último trabajo, El árbol y el bosque... pero no olvida de dónde viene y quién la ha ayudado a llegar hasta allí.

El tema de su coloquio, como de su música, era el amor: por la familia, el pueblo y los pilares fundamentales de su vida, como su abuela y su madre, que pasó de la manera más divertida a formar parte del espectáculo. Así lo cuenta hoy en su cuenta de Twitter, y tenemos imágenes para revivir el momento: "Llamé a mi madre. La pillé en misa. Se salió y nos pusimos a cantar. Señores!!! Estamos perdiendo dinero!!! Se puede ser tan fan de una madre??"

“Esto pasó la semana pasada en una charla con Luis Alegre en Zaragoza…

Llamé a mi madre. La pillé en misa. Se salió y nos pusimos a cantar.

Señores!!! Estamos perdiendo dinero!!!

Se puede ser tan fan de una madre??

�������������������� pic.twitter.com/yM7vHMKvBl“ — Rozalén (@RozalenMusic) June 30, 2021

¡Pues claro que se puede! El auditorio se volvió loco, y sus seguidores en redes sociales, también. Twitter reclama que saquen disco juntas, ya, y en Instagram, donde tenemos otros vídeos de lo sucedido, la madre de Rozalén ya tiene fans: Anaju, la cantante que concursó en Operación Triunfo, comenta "Me la comooo" seguido de una cadena de corazones, y Valeria Castro se suma a la demostración pública de amor y admiración por las dos generaciones que aunaban sus voces sobre el escenario y a través del teléfono móvil.

Una escena muy tierna, pero también apropiada y coherente con el mensaje que Rozalén ha querido transmitir. Su nombre real es Mari Ángeles, y se debe a una tradición que nunca olvida: "Cargo sobre mi nombre la herencia de las mujeres de la familia", dice, y trata de honrar a todos aquellos sin los cuales, hoy, la Rozalén que conocemos no estaría aquí.