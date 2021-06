'Diccionario ilustrado BOE-Español', ¿el libro del verano?

Sale cada mañana a las siete y media de lunes a sábado y para sus trabajadores no hay más festivos que los domingos. Hablamos del Boletín Oficial del Estado, el famoso BOE. Cuenta con su propio lenguaje y muchas veces resulta más que complicado entenderlo. Una tarea que, a partir de ahora, nos facilitan la periodista Eva Belmonte y el ilustrador Mauro Entrialgo con el nuevo 'Diccionario ilustrado BOE-Español' de Ariel.

"Es duro y es complejo de entender. A mí me ha costado muchos años entenderlo bien", reconoce Eva. Un reto que fue mutuo: "Me contó Eva el proyecto que tenía y quería que hiciera algo, pero no me decía exactamente qué. Y poco a poco me fue cada vez insistiendo más y llegamos a la conclusión que igual el humor gráfico era lo que mejor le venía para intentar quitarle esta pomposidad que tiene la idea de un diccionario sobre el Boletín Oficial", explica Mauro.

¿Lo entienden los propios políticos? "Es evidente que no o se hacen los tontos", asegura convencida Eva. Y es que para alguien especializado en el BOE, escuchar determinadas cosas por parte de los políticos es más que frustrante: "Hay muchas veces que dicen cosas que dices pero si esto no es así y es evidente que no es así, como cuando hablan de recursos que pueden presentar y saben que no. O cuando se está comentando la reforma de una ley o un decreto que dicen cosas que no dice. Yo estoy todo el día enfadada". Un sentimiento que también comparte Mauro: "Solo con este libro ya me empiezo a poner nervioso también cuando leo alguna noticia y digo "esto no es así". Y a veces le pregunto a Eva y ella me dice "muy buen alumno"", cuenta con humor. Y es que, en la mayoría de ellos, asegura Eva, "no es tanto maldad como incompetencia". “Esnifando libros como una yonqui. Con ruido de calle de fondo (es lo que pasa cuando vives sin aire acondicionado) Ay! #diccionarioBOE pic.twitter.com/vYPUjCX5qe“ — Eva Belmonte (@evabelmonte) June 15, 2021

¿Se podría hacer más sencillo? Lo cierto es que hay una parte que sí y otra no tanto: "Hay palabras que en el mundo real significan una cosa y dentro de lo que es el mundo BOE tienen un significado legal muy preciso. Y ese lenguaje legal tan preciso no puede cambiar porque no es lo mismo que tú digas una cosa de una manera o de otra. De hecho, una coma mal puesta cambia totalmente el sentido de una ley. Eso está ahí grabado a piedra". Aunque es cierto que la manera de decir las cosas o, tal vez, utilizar un lenguaje más directo, podría simplificarlo mucho: "Esto podría mejorar infinito", dice Eva.