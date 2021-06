El género lo inventó Truman Capote con su A sangre fría, en 1966, y durante décadas, la no ficción ha mantenido una complicada relación con la literatura. El flamante Premio Princesa de Asturias de las Letras de este año, Emmanuel Carrère, lo ha relanzado con varias obras magistrales, que le sitúan como uno de los máximos exponentes vivos del género.

Preguntado mil y una veces sobre qué hay de real y qué hay de ficción en su obra, Carrère ha querido quitar importancia a las fronteras entre lo uno y lo otro y ha reivindicado el valor de las historias reales. "Es cierto que la ficción exige verosimilitud, mientras que la realidad no tiene ese requisito", decía en una entrevista al programa Página Dos de La 2 de TVE.

La obra comienza reviviendo un trágico suceso ocurrido en 1993, cuando Jean-Claude Romand mató a su mujer, sus hijos, sus padres e intentó, sin éxito, suicidarse. A partir de ahí se descubrió que Romand no era médico ni nada de lo que decía ser: llevaba mintiendo desde los 18 años . Carrère, que cubrió el juicio contra él como periodista, dedicó a esta historia siete años de investigación y trabajo, recompensados con un éxito editorial.

Carrère, nacido en París en 1957, ha reconocido la inspiración de Capote, en su primera obra de no ficción, El adversario (2000), el libro que le dio a conocer al gran público . Ha relatado que durante mucho tiempo trató de "imitar" su estilo, sin incluirse en la narración. Pero al final renunció a este aspecto y escribió el libro en primera persona. "Pensé, sin exagerar, que esa elección me había salvado la vida", aseguró tras recibir el Premio de Literatura en Lenguas Romances en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Limónov (2011)

Limónov, publicada en 2013 en España, fue la consagración del autor en nuestro país y un ejemplo del estilo personal de Carrère: una obra a medias entre la biografía novelada y la novela de no ficción. "Yo lo llamo simplemente un libro. Se ha escrito como una novela, espero que se lea como tal, en el sentido de que atrape al lector y este no pueda dejar de leer. No obstante, los hechos relatados son verídicos y el personaje es real", explicaba en Página 2.

Tan real que muchos no se podían creer que lo que retrató pasara de verdad. Un personaje extremo: poeta, escritor, vagabundo, político y presidiario, entre otras características, que vivió en su Rusia natal, Nueva York, París y los Balcanes. "Limónov no es un personaje de ficción. Existe y yo lo conozco", advertía Carrère. La obra se hizo con varios premios en Francia, como el Renaudot, el Premio de la Lengua Francesa y el Prix des Prix de 211.