El escritor, guionista y director francés Emmanuel Carrère (París, 1957), ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Carrère ha alcanzado la fama internacional gracias a obras de no ficción como El adversario, Una novela rusa o Limónov, esta última un fenómeno editorial reconocida con el Premio Renaudot, el de la Lengua Francesa y el Prix des Prix 2011.

"Emmanuel Carrère ha construido una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción", explica el jurado en su fallo. Los 19 miembros que deciden el galardón han reconocido que sus libros "contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de manera implacable".

El escritor "dibuja un retrato incisivo de la sociedad actual y ha ejercido una notable influencia en la literatura de nuestro tiempo, además de mostrar un fuerte compromiso con la escritura como vocación inesparable de la propia vida".

Su último libro publicado, Yoga, es un retrato personal sobre su experiencia vital y su depresión, que le llevó incluso a un hospital psiquiátrico. "Creo que es una gran suerte ser escritor, incluso a las experiencias más crueles, dolorosas y violentas les puedes dar forma y hacer bien a otros", contaba en marzo a RTVE.

El Princesa de Asturias de las Letras es el quinto de los ocho galardones convocados anualmente por la Fundación que lleva el nombre del título de la heredera de la Corona en fallarse, y que este año alcanzan su cuadragésima primera edición. Al premio han optado 33 candidaturas de 20 nacionalidades. El jurado, que se ha reunido telemáticamente, está presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia. Forman parte de él 19 miembros, entre ellos los escritores Xuan Bello, Carme Riera, Jordi Gracia o Anna Caballé.

En 2020, la galardonada con el Princesa de Asturias de las Letras fue la poeta y ensayista canadiense Anne Carson. El premio se ha otorgado a mujeres escritoras en las últimas tres ediciones. Además de Carson, han ganado las novelistas Siri Hustvedt y Fred Vargas en 2019 y 2018, respectivamente. El último narrador en español en conseguir el Princesa de Asturias fue el cubano Leonardo Padura, en 2015.

Maestro de la no ficción

Emmanuel Carrère nació en París el 9 de diciembre de 1957, hijo de la académica de origen georgiano Hélène Carrère d'Encausse y Louis Carrère. Se diplomó en el Instituto de Estudios Políticos de París y vivió dos años en Surabaya (Indonesia) trabajando como profesor de francés.

Debutó como crítico de cine en las revistas Positif y Télérama. En 1982 publicó su primera obra, Werner Herzog, una monografía sobre este realizador, y al año siguiente apareció su primera novela, L’amie du jaguar. Publicó después Bravoure (1984) (Bravura, 2016) y en 1986, La moustache (El bigote, 2015), que en 2005 adaptó al cine y que, en opinión de John Updike, "te deja KO en menos de 150 páginas".

A partir de su obra L’Adversaire (2000) (El adversario, 2006), sobre el asesino Jean-Claude Romand, que obtuvo gran éxito de crítica y público, Carrère abandonó la ficción y comenzó a escribir textos en los que narra su propia experiencia o las vidas reales de otras personas y de personajes históricos.

10.18 min Página 2 - Entrevista: Emmanuel Carrère

Él insiste en que esta obra y las siguientes no son obras de ficción: "No sé cuántas veces hay que decir que las cosas son verdad, que ocurrieron como están relatadas". Carrère ha relanzado un género, el de la no ficción, popularizado por Truman Capote y su A sangre fría, que guarda similitudes con El adversario.

Más tarde siguió publicó Limónov (2011), Le Royaume (2014) (El Reino, 2015), sobre el nacimiento del cristianismo; Je suis vivant et vous êtes morts: Philip K. Dick, 1928-1982 (1993) (Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Un viaje en la mente de Philip K. Dick, 2007), una biografía novelada de este escritor estadounidense; Il est avantageux d’avoir où aller (2016) (Conviene tener un sitio a donde ir), recopilatorio de textos periodísticos y ensayos.

Carrère ha recibido el Premio Kléber Haedens (Francia, 1988), el Grand Prix de la Science-Fiction (Francia, 1987), el Premio Femina (Francia, 1995) y el Premio Renaudot (Francia, 2011) por Limónov. En 2017 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) le otorgó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y recibió el Premio Villa Kujoyama de Kioto (Japón).