Diez libros para descubrir durante este verano

El verano es tiempo de libros y la cosecha continúa abundante. El confinamiento aupó las cifras de lectura a máximos históricos a los que se ha sumado un aluvión de novedades que mantienen un mercado vivo en todos los géneros, en un sector que ha capeado la crisis con relativo "éxito". A continuación, una selección de títulos para disfrutar-y descubrir- estos meses.

Escrita en 1928 por el abogado danés Hans Kirk, narra la historia real del conflicto entre los habitantes de la ciudad de Gjøl y un grupo de pescadores que se trasladaron allí desde el mar del Norte. Los recién llegados, de estricta de fe cristiana, c hocan con los residentes, de costumbres más tolerantes.

El escritor peruano presenta en Y líbranos del mal (Seix Barral) el viaje iniciático de un joven que es también un thriller y una reflexión sobre el fanatismo , la obediencia y la culpa. Roncagliolo es uno de los grandes escritores en lengua española y esta novela uno de sus mayores desafíos literarios que confronta al lector con preguntas que no tienen respuesta fácil. Como afirma el protagonista en este perturbador texto: “Aquí cada quien se salva como puede”.

El castigo, Guillem Sala

Portada de 'El castigo'

“La historia gira alrededor de dos personajes, una profesora de instituto y un alumno suyo, que son personas castigadas. Sandra, una profesora que no llega a los 30 años, arrastra mucha culpa, pero no una culpa concreta de haber hecho nada malo, sino una culpa difusa por haber sido constantemente juzgada por sus carencias. Por eso no acepta que le pasen cosas buenas, es una persona con la autoestima estropeada. E Izan es un chico con la doble dimensión de agresor y agredido, víctima de las opresiones.”, describe el autor sobre el argumento.

Los protagonistas de El castigo están tan bien trazados que bosquejan, a la vez, una historia amarga y cargada de violencia sorda pero tan llena de vida que engancha e invita a la reflexión. Vibrante y perturbadora, se sumerge en el caos sin concesiones.