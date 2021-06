Aprender a través de la red es quizá la forma más dinámica y sencilla para dominar un tema. Por ello, en RTVE Digital nos encanta ponerte a prueba con nuestros test de cultura general de El Cazador. Ya te han retado cuatro de los cinco grandes cazadores: Erundino, 'El Justiciero'; Ruth, 'La Gobernanta'; Paz, 'La Profesora' y Lilit, 'La Espía', ahora le pasan el testigo al concursante más joven y el último en unirse al programa, el implacable David Leo. ¿Te atreves con su reto? ¿Serás capaz de darle caza? ¡Descúbrelo!

¡Tranquilo! Porque si alguna vez has pensado en venir al programa y casualmente te toca competir con él, ¡con este test de preguntas puedes ir preparándote! Lo ha elaborado él mismo. ¿Te atreves con el reto? Pues no se hable más y como diría Ion Aramendi… ¡a jugar!

Seguro que, si escuchas el nombre de David Leo, automáticamente se te viene a la cabeza ese chico joven, aparentemente “inocente” y amante de la poesía y los concursos de preguntas… Pero, si oyes su alias de ' El Estudiante ', te empiezan a temblar las piernas… porque ya sabes que te toca enfrentarte a la inteligencia personificada. Es el más joven de los cazadores, pero no por ello sabe menos, de hecho, es uno de los más implacables del programa. ¿Serías capaz de darle caza?

Conoce más a David Leo

David Leo nació en Málaga hace 32 años. Es licenciado en Filología Hispánica, ahora vive en Barcelona donde estudia guion y realización de cine. Entre sus aficiones destacan la cocina, la poesía, el cine y el ajedrez. Con solo 17 años, David Leo ganó el Premio Hiperión de Poesía por Urbi et orbi ex aequo con Ben Clark. Su paso por el programa Pasapalabra, fue uno de los más comentados, y no es para menos, porque ganó el bote de 1.866.000 euros, el premio más alto de la historia de Telecinco y uno de los más altos de la historia del concurso. Se incorporó al equipo de El cazador en la cuarta temporada del programa. Allí le conocemos bajo el pseudónimo de El Estudiante, el más joven de los cazadores, pero también el más implacable.