Así es Ion Aramendi: el test más personal del presentador de 'The Dancer'

'The Dancer' está llegando al final de la temporada, ya hemos cerrado "La decisión final" y los concursantes están preparándose para afrontar la primera Semifinal y conquista su plaza en la siguiente fase. Los capitanes y presentadores del talent show están igual de nerviosos que los bailarines, saben lo que se juegan en el próximo programa y no dudadarán en apoyar a los bailarines en esos momentos tan complicados. Son ellos quienes tienen que acoger y animar a los concursantes ahora que Mariu ha cerrado la recepción, y ese papel recaerá en Ion Aramendi y Sandra Cervera.

Precisamente, esta semana, el presentador del programa ha querido compartir enfrentarse a las preguntas más difíciles sobre su vida personal como ya hicieron los capitanes y su compañera, Sandra Cervera. En esta ocasión el presentador ha querido contarnos cómo es él en su vida privada y algunas de las curiosidades que nunca habríamos imaginado.

¿Cómo es Ion Aramendi?

El presentador se define como una persona normal, algo de lo que está muy orgulloso, afirma que es una especie de superpoder teniendo en cuenta los tiempos que corren. Se considera también una persona que ama lo que hace y que quiere a su familia y a sus amigos, dos cosas que podemos confirmar con total seguridad, ya que en 'The Dancer' se le ve disfrutar en todo momento y porque siempre que puede hace referencia a su familia, el pilar de su vida.

A él le gustaría que los espectadores le vieran tal como es y no pensasen que es un personaje, el guipuzcoano afirma que es así en su vida diaria y que no tiene dobleces. "Yo soy como me ves", ha explicado durante su entrevista. Una persona que podrá gustar más o menos pero que no se esconde en personajes.