Este lunes finalizó la fase de Audiciones de 'The Dancer', seis semanas consecutivas de selección para encontrar al mejor bailarín del país en las que hemos podido vivir momentos muy especiales junto a los concursantes y los capitanes. Podríamos decir que cada vez conocemos mejor a Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez, pero todavía quedan muchas preguntas que contestar por parte de los capitanes. Por eso, cada semana uno de los rostros visibles del programa se enfrentan al test más personal de RTVE Digital como ya lo hicieron Sandra Cervera y Rafa Méndez. En esta ocasión será Miguel Ángel Muñoz quien se atreva a contestar las preguntas más comprometidas sobre su vida personal. El actor no ha dudado en responder con sinceridad, uno de los rasgos que más le han identificado en el programa.

El capitán se define como una persona trabajadora, empática con las emociones de los demás y demasiado exigente. Considera que lo que más le gusta de sí mismo son sus amigos, una respuesta poco común, pero afirma estar muy orgulloso de la gente que le rodea y lo que son. El actor tiene claro que sin sus amigos y su familia no sería quien es, a ellos les debe todo. Al igual que considera que han sido todos ellos quienes le han ayudado a mantener los pies en el suelo, una tarea muy difícil no solo en el mundo del espectáculo según dice él, sino en todos los aspectos de la vida.

El actor ha confesado que el momento que más le ha emocionado lo ha vivido precisamente en 'The Dancer', y tampoco nos extraña oírle decir que ver cómo miembros de su equipo se quedaban fuera del concurso le ha conmovido bastante si tenemos en cuenta que para él los momentos de elecciones y del Pase Directo eran más un castigo que un premio. El capitán ha sufrido en cada programa seleccionando a los concursantes para su equipo, siempre pensaba en hacer el mejor equipo posible pero no dejaba de mirar a todos aquellos que tenían que abandonar la competición. Una muestra más de la empatía de Miguel Ángel Muñoz.

¿Playa o piscina?

Antes de acabar la entrevista, Miguel Ángel Muñoz se ha enfrentado a un divertido test de elecciones. Esta vez elegir no le ha parecido tan complicado como en 'The Dancer' y no ha dejado ninguna pregunta sin respuesta. Nos ha contestado cuáles son sus comidas y dónde podríamos encontrarle de vacaciones, ¿te interesa? ¡Echa un vistazo al vídeo y conoce sus respuestas!

Además, Miguel Ángel es un capitán muy querido por los seguidores del programa como demostró en su charla con Mariu, la recepcionista de 'The Dancer', en las redes de RTVE, donde recibió preguntas de los espectadores del programa que tampoco dudó en responder.