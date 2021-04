Miguel Ángel Muñoz: "Me van a ver bailar en 'The Dancer'"

Como cada martes, Mariu, la recepcionista de 'The Dancer', se sienta junto a uno de los protagonistas del programa para comentar la gala del día anterior. Esta semana el afortunado ha sido Miguel Ángel Muñoz, el capitán se emocionó como nunca antes lo habíamos visto con la historia de uno de los concursantes de la noche, la escuela Verdini Dantza Taldea. Por eso, la recepcionista ha querido hablar con el actor sobre ese y otros muchos momentos de las cuartas audiciones.

Miguel Ángel Muñoz ha querido empezar esta conversación saludando a Mariu y felicitándola por el trabajo que hace en el programa: "Me encanta lo que haces. Te has quedado con todo la audienci y los tres capitanes. Soy muy fan", decía el actor. Un halago que Mariu ha recibidio muy ilusionado, ya que es su primer trabajo en televisión. Ella en realidad, como bien dice Miguel Ángel Muñoz durante el directo, era redactora y decidió presentarse al casting para hacer el papel de recepcionista animada por el director del programa, pero jamás se había planteado hacer este tipo de trabajos. Mariu, por su parte, ha querido también hacer alusión a lo especial que ha sido para ella trabajar con los capitanes, unas personas muy diferentes de lo que se podía imaginar, "sois personas muy normales y cercanas y me habéis hecho sentir una más".

Las cuartas audiciones le llegaron al corazón Juntos han comentado algunos de los momentos más emotivos del programa, como el instante en el que Miguel Ángel Muñoz rompía a llorar tras ver la actuación del grupo de baile Verdini Dantza Taldea, una escuela dedicada a las personas con diversidad funcional. Durante la emisión fuimos capaces de ver una pequeña parte de lo que sintió el actor, que estuvo llorando mucho más tiempo del que se ha visto tras la edición del programa. Un momento que le llegó al corazón por "el increíble trabajo y esfuerzo que tienen que hacer para llegar a 'The Dancer' y actuar y estar al mismo nivel que el resto de concursantes". El actor también ha querido referencia a la historia de superación que vivieron con Marc & Valeria, la pareja que ha tenido que estar lejos de los escenarios durante dos años por un linfoma de Hodgkin, a los que reconoce les habría dado el Pase Directo si hubiese estado en su poder esta semana. Sobre su elección para su equipo, Gerard López, creo que le eligió porque aunque él dijo era gimnasta y que no bailaba, cree que es capaz de mostrar algo muy bonito "de aquí a la final", si ensaya y se pone a bailar. El actor quería darle la oportunidad de que siguiera explorando en el mundo de la danza, un papel en el que pareció que estaba cómodo contando historias a través de su cuerpo. También ha contestado a las preguntas de Mariu sobre los tiktokers que han aparecido en el programa, como Alextopdancer. Para Miguel Ángel Muñoz no hay ningún problema es aprovechar las redes sociales para que la gente muestre su talento. Dice que es parte de la era que nos ha tocado vivir y que siempre que sea como uso profesional tiene valor. "Si es para mostrar tu talento es imposible que no te guste o que no beneficie. No creo que haga daño ni muchísimo menos", ha concluido. Él mismo reconoce que si su profesión fuese otra, quizás no tendría redes sociales. E incluso afirma que a veces necesita ayuda de un community manager porque "no me da la vida".