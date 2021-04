En estas primeras semanas de emisión de 'The Dancer' han pasado ya por el plató del programa más de cincuenta concursantes y todos han dejado momentos irrepetibles que han conseguido emocionar al público y a los capitanes. Hemos conectado con ellos a través de sus historias, como es el caso de la escuela de baile Verdini Dantza Taldea, el grupo de jóvenes con Síndrome de Down, y de sus actuaciones, como es el caso de Irene Estévez, la bailarina de danza clásica que pertenece a la Escuela de Ballet de Moscú. Por eso, para celebrar que ya hemos llegado al ecuador del programa queremos retaros a responder bien estas preguntas sobre los estilos de baile que han elegido los concursantes para sus actuaciones. Si has estado atento durante las audiciones, estas preguntas serán demasiado fáciles para ti. ¡Toca ejercitar la memoria y demostrar que eres todo un experto en el programa!

