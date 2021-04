De la pista a TikTok: Así ha llegado el baile a la red social

Durante las primeras audiciones de 'The Dancer' hemos podido ver como algunos de los concursantes acumulaban cierto éxito fuera del concurso gracias a las redes sociales, en especial a TikTok, una de las últimas aplicaciones que surgido en el mundo digital y que ha triunfado entre los más jóvenes. Sin ir más lejos, Alextopdancer se presentaba en el programa como un influencer con más de 2 millones de seguidores en TikTok, algo que no parecía convencer a Rafa Méndez pero que tras su actuación no quedaron dudas de que era un bailarín idóneo para el programa.

¿Qué es TikTok? TikTok es una red social en las que los usuarios, la mayoría jóvenes, suben vídeos de sí mismos de hasta 15 segundos haciendo algún sketch, sincronización de labios con canciones o bailes. Esta última opción es la que más ha triunfado, ya que ha popularizado los challenge, vídeos en los que se imitan coreografías y se suben a esta red con la etiqueta de la canción que corresponda, como ya hemos visto en #latiritachallenge. Muchos de estos retos los inician los propios cantantes con sus canciones para animar a sus seguidores a imitar el baile.