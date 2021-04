Los concursantes de 'The Dancer' homenajean a sus abuelos

La tercera noche de audiciones de 'The Dancer' ha estado llena de emotividad y uno de los principales motivos ha sido el amor de los concursantes por los abuelos. Han sido varios los que han contado la relación tan especial que les une a sus abuelos, han compartido con el público del programa uno de los amores más importantes de su vida y han hecho que tanto los capitanes como los espectadores se emocionen con ellos. Diego Andújar ha explicado que sin abuela nunca habría llegado al bailar y por eso le ha querido dedicar su actuación. Del mismo modo, Irene Estévez ha contado que se lo debe todo a ellos, han sido su mayor apoyo y la han ayudado con todos los gastos de sus estudios.

Irene Estévez se lo debe todo a ellos

Irene Estévez es la primera malagueña en entrar en la Escuela de Ballet de Moscú y aunque no termina de creerse su paso por 'The Dancer', todos en el plató se han emocionado al verla bailar, sobre todo sus abuelos. Ellos han sido los encargados de hacer el alegato por su nieta y han explicado la vida de sacrificios que la ha llevado hasta ahí en la que le han acompañado desde el primer momento. Irene asegura que son sus abuelos quienes le han dado todo el apoyo que necesitaba y no solo eso, también han sido quienes han pagado su educación y su estancia en Rusia. Un trabajo que les ha costado su esfuerzo, aunque lo hacen encantados. En 'The Dancer' Irene ha demostrado que puede llegar muy lejos y ellos la acompañarán en todo el camino.