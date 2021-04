En esta tercera gala de audiciones de 'The Dancer' hemos podido ver actuaciones muy sorprendentes que han cautivado al público y a los capitanes. Pero a veces, además de las actuaciones nos conquistan las historias de los bailarines, como es el caso de Ángel.

Sara es la pareja de baile de Ángel y es ella quien se encarga de presentarlos en 'The Dancer', juntos llegan al programa formando una de las parejas más singulares de la edición. Ella tiene 18 años y él tiene 60, llevan bailando juntos cuatro años y durante este tiempo han podido aprender el uno del otro. Practican la modalidad combi de wheelchair , en la que uno de los dos bailarines es minusválido y utiliza una silla de ruedas, y el otro bailarín baila de pie.

El baile como terapia

Ángel empezó a bailar cuando sufría una depresión y vio en el baile una vía de escape de sus problemas. Entendió que el baile le hacía divertirse y estar más feliz, algo que siempre agradecerá y lo dice muy convencido durante su alegato: "Anímate y haz deporte, el deporte es vida y salud". Con su aparición en 'The Dancer', Ángel pretende visibilizar su situación y que personas que se encuentran en las mismas condiciones se animen a bailar y vean que es posible y que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos.

Juntos han bailado "Someone you love", de Lewis Capaldi. Una actuación que ha cautivado y ha emocionado a todos los presentes en el plató. Los capitanes han querido alabar la capacidad de Ángel de expresar con sus manos todo lo que no puede expresar con los pies. También han querido agradecerles su presencia en el programa por enseñar algo tan importante como la capacidad de baile para cambiarnos la vida.