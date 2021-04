9 curiosidades que quizás no sabías sobre Miguel Ángel Muñoz

Durante las primeras semanas de emisión de 'The Dancer', el programa que emite Televisión Española los lunes por la noche, hemos podido conocer mejor a Miguel Ángel Muñoz, un capitán al que hemos descubierto que no se le resiste ningún talento. También hemos visto que Miguel Ángel Muñoz tiene comentarios ocurrentes y un corazón enorme, que se emociona con las historias de los concursantes del programa. A pesar de eso, aún hay mucho por descubrir de Miguel Ángel Muñoz, por ello recopilamos estas 9 curiosidades que quizás no sabías sobre el capitán de 'The Dancer'.

Un actor precoz Miguel Ángel Muñoz sabía que quería dedicarse al mundo del arte desde que era pequeño. Su primer papel en la gran pantalla fue con solo 12 años en El palomo cojo de Jaime de Armiñán. En la película interpretaba a un niño de diez años que sufría una enfermedad y que viajaba a Cádiz para pasar el verano con sus abuelos en un ambiente tranquilo. A lo largo de la película, su personaje va descubriendo los secretos del mundo adulto. Miguel Ángel Muñoz compartió protagonismo en la película con actores ya consagrados como Francisco Rabal, María Barranco o Carmen Maura. Miguel Ángel Muñoz en la película 'El palomo cojo' de Jaime Miguel Ángel Muñoz en la película 'El palomo cojo' de Jaime Armiñán

El baile entró en su vida por casualidad El capitán de 'The Dancer' ya había participado en varias series cuando llegó a su vida 'Un paso adelante', dónde interpretó a Rober, el personaje con el que saltaría a la fama. Sin embargo, no todo fue tan fácil, el actor tuvo que aprender a bailar para conseguir el papel en la serie, hasta entonces él solo se había dedicado a la interpretación, pero descubrió en el baile otra gran pasión. Gracias al éxito de la serie formó un grupo musical con sus compañeros, aunque después siguió su carrera en solitario como M.A.M, de esa época tiene canciones tan conocidas como "Dirás que estoy loco" o "Esa morena".

Un hombre de festivales Gracias a su carrera como cantante y bailarín pudo compartir escenario con Janet Jackson en el Festival NJR en Lille (Francia) y también tuvo la oportunidad de actuar en el Festival de San Remo en 2007 como artista invitado con su canción "Dirás que estoy loco", una actuación que conquistó al mundo entero. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida por Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz)“ “

Lo que quizás no sabías que estudió El actor estudió interpretación en Los Ángeles para continuar con su formación, pero también hemos descubierto que se formó en Psicología Integrativa en el Programa S.A.T.. Una pasión secreta que escondía el actor y bailarín, aunque no ha ejercido ni se ha dedicado como tal a ello, él quiso estudiar esta apasionante carrera que seguro le habrá venido bien más de una vez. Una opción que no extraña si tenemos en cuenta la sensibilidad que tiene Miguel Ángel Muñoz y que ha sido más que evidente en los primeros programas de 'The Dancer'.

Talento entre fogones Miguel Ángel Muñoz participó en la primera edición de 'Masterchef Celebrity' y, aunque él mismo reconoció que no sabía cocinar muy bien, se puso manos a la masa para ser el mejor. Semanas y semanas de aprendizaje le hicieron coronarse como el mejor cocinero de la edición y convertirse así en el primer ganador de 'Masterchef Celebrity' tras un duelo final con Cayetana Guillén Cuervo. ¡Aquí podemos ver el momento en el que le comunicaban la noticia! 03.03 min Miguel Ángel Muñoz gana MasterChef Celebrity

¿Reconociste su voz? Quizás esa voz te sonaba, pero no conseguías localizarla, pero seguro que cuando lo leas, pensarás que es imposible que no te hubieses dado cuenta. Actor, cantante, bailarín, cocinero y también actor de doblaje. Fue el encargado de doblar a Simbad en Simbad, la leyenda de los siete mares, la película de animación que se estrenó en 2003.

Amistad en Hollywood Durante el rodaje de What about love coincidió con algunos de los rostros más conocidos del panorama de Hollywood como Sharon Stone o Andy García, con quienes ahora mantiene una gran amistad tras los meses de rodaje. En esta etapa ha coincidido también con otro de los rostros más importantes de cine y la televisión española, José Coronado, otro gran amigo de Miguel Ángel Muñoz con el que el año pasado le preparó una videollamada sorpresa a su Tata. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida por Tata (@soylatatareal)“ “

El amor de su vida Miguel Ángel Muñoz nunca lo ha ocultado su Tata es el gran amor de su vida. Ella le cuidó cuando era pequeño y ahora es él quien se encarga de cuidarla a ella. No es su abuela, es la hermana de su bisabuela, pero el vínculo que han creado a lo largo de los años es muy especial. El año pasado durante el confinamiento por COVID-19, el actor se mudó a casa de Luisa para cuidarla y pasar con ella esos duros meses. En este tiempo los dos se encargaron de compartir momentos a través de sus redes sociales con sus seguidores.