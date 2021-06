Estas cuatro personas no se conocen de nada,

pero si trabajan en equipo, pueden ganar miles de euros.

Pero no será fácil. Entre ellos y el dinero

se interpone el temible cazador.

Que comience la caza.

(Aplausos)

Bienvenidos a "El cazador".

¿Será capaz un equipo de completos desconocidos de derrotar

a una de las mentes más brillantes de España?

Vamos a conocer a los concursantes de hoy.

Me llamo Quique, tengo 36 años,

soy camarero y vengo de Terrasa.

Hola, soy Mónica, tengo 43 años,

soy estudiante y voluntaria de una ONG y vengo de Ciudad Real.

Hola, soy Sergio, tengo 40 años, soy economista y vengo de Madrid.

Buenas, soy Raquel, tengo 27 años y soy directora de mi propia escuela

de inglés y tecnología. Y vengo de Granada.

Este es el equipo de atrevidos que va a enfrentarse

a nuestro cazador.

Antes, uno por uno, van a intentar ganar

el máximo dinero posible en una batería de preguntas de un minuto.

Luego, se sentirán como el correcaminos

perseguidos por el coyote, que será nuestro cazador.

Importante: todo el que sea cazado,

perderá el dinero y quedará eliminado.

Aquellos que consigan salvarse,

pasarán a la caza final y jugarán en equipo

para llevarse la suma total acumulada.

Comenzamos la ronda de acumulación.

(Aplausos)

Bienvenido a "El cazador", Quique.

Bienvenido.

Me han dicho que te gusta el fútbol. No verlo, jugarlo también.

Me gusta el fútbol, juego de portero.

Soy gran aficionado del Valencia, aunque soy de Barcelona.

Y los fines de semana, no me pierdo un partido.

Quique, tu sueño es comprarte una casa con piscina

y cambiar tu modo de vida.

Buah, me encantaría. Sería mi sueño.

¿Qué le pasa a tu modo de vida?

Se me va el sueldo en pagar. Todo gastos, hipoteca, de todo.

¿Y qué te gustaría hacer con el dinero?

Pegarme un homenaje con mi familia.

Un homenaje es una fiesta. Una buena fiesta

con familiares y amigos.

Y luego, pues tapar algún agujero, como todos, pienso yo.

Pues todo sea por tapar esos agujeros.

Y también por tu piscina.

Correcto. A por la piscina. Aunque sea una pequeñita.

Me tiro de cabeza. Vale, vamos a ello.

Venga. (RÍE)

Vamos con la ronda de acumulación, tienes un minuto.

Perfecto. Cada respuesta son 1000 euros.

Perfecto.

Quique, tu tiempo comienza ya.

Especie de homínido a la que pertenecemos los humanos.

Paso. Homo Sapiens.

¿Qué pronombre indefinido voló sobre el nido del cuco en 1975?

El pájaro. El ave. Alguien.

¿Qué pintor nació en 1936

y es autor de "Las mejores vistas de Madrid"?

Picasso. Antonio López.

¿Qué médico español recibió en 1906 el Nobel de Medicina?

Paso. Ramón y Cajal.

Arquitecto del Museo Guggenheim de Bilbao.

Ostras.

Paso. Frank Gehry.

¿Qué títulos ostentaba el presidente Adolfo Suárez?

Paso. Duque y Grande.

¿En qué ciudad se casaron Ramón y Pilar Rubio?

Madrid. Sevilla.

¿Qué cómico español puso voz al personaje de Kung Fu Panda?

Ángel Garó. Florentino Fernández.

¿Qué tipo de calendario tenemos en España?

Bisiesto. Gregoriano.

¿De quién se enamora Danny Zuko en la película "Grease" de 1978?

Olivia Newton John.

Sandy. Ah.

(Aplausos)

Madre mía. Quique.

Adiós. Te iba a decir que muy bien.

Pero... No.

Pero no lo has hecho muy bien. Me he puesto nervioso.

Cero euros has conseguido. Vale.

Primero vamos a ver si ese cero se convierte en algo de dinero,

dependiendo de lo que te ofrezca nuestro cazador o cazadora.

¿De acuerdo? Muy bien.

Pues vamos a enfrentarnos a ella o a él.

¿Jugarás contra Ruth, la Gobernanta?

Si es así, más te vale no cometer ningún fallo.

Porque la Gobernanta no perdona.

¿O contra Erundino, el Justiciero?

No te fíes de su carita de bueno.

Porque jamás te regalará una pregunta.

¿O contra Lilit, la Espía?

Ella vino desde Armenia para vencerte

y te dejará helado con su nivel competitivo.

¿O contra Paz, la Profesora?

No hagas caso de su nombre, porque Paz da mucha guerra

y te cazará sin piedad alguna.

Quique, Quique, Quique.

Dime. ¿Alguna preferencia?

Gerundino, el Justiciero.

Erundino.

Está bien, porque le bautizas, además.

Es Erundino, pero para ti: Gerundino.

Tiene cara de bueno. Que es gerundio.

Bautizando, que es gerundio. Efectivamente.

Cazador o cazadora, que entre.

(Aplausos)

Bienvenida, cazadora.

Bien hallada.

Hola, Quique.

Hola, cazadora.

Una pregunta para ti. Dime.

¿Qué hacías ayer?

¿Estabas de fiesta o estudiando?

Estaba de fiesta. Mejor no contentes.

No contestes. (RÍE)

Trabajando, trabajando. Trabajando.

Quique, has venido aquí con la friolera

de cero euros. Vamos a ver.

Puede ser más sencillo para ti, porque estás a cinco casillas

de llegar a casa y a tres de distancia.

Si quieres estar a cuatro de llegar a casa, ¿cuál es la oferta, Espía?

Una oferta muy generosa.

Menos uno.

Menos un euro.

Es generosa para ella. Ya.

Y si te atreves, Quique, a estar un paso más cerca de la cazadora,

¿cuál es la oferta?

Un euro. Consulta con tu equipo.

¿Por un euro?

Sinceramente... -Entre uno y cero,

lo que tú... -Menos uno yo prefiero, ¿no?

¿Qué pensáis? -No tenemos nada.

No tenemos nada. Tenemos que venir a pagar encima.

(MÓNICA) Claro.

Quique, tienes que decidir.

Date la vuelta conmigo. A ver, cuéntame.

Menos uno. Menos uno.

Atención, jugamos por menos un euro.

Que comience la caza.

(Aplausos)

Primera pregunta.

Florín, lev o rublo.

Tienes cinco segundos. Moneda de Bulgaria.

A ver, cuéntame, Quique.

¿Qué has marcado? Rulo.

La C.

¿No?

Rulo. La C.

Rulo. Sí.

Rublo. Rublo, rublo.

Es que me gusta llamar a las cosas por mi nombre.

Vamos a ver si la moneda de Bulgaria es el rulo.

Por favor.

No. ¿No?

El lev.

Te quedas donde estás.

Vamos a ver qué ha hecho la Espía.

Igual ella tampoco lo sabe.

Sí lo sabe.

Lo sabía. Lev.

Rublo es de Rusia.

Florín es de Hungría.

Pues Lev lo sabía. Es de Bulgaria.

Claro que sí.

Ella se acerca una casilla. A mí.

De momento, está a tres de distancia tuyo, ¿de acuerdo?

De acuerdo. Vamos con la siguiente.

¿Qué has marcado, Quique?

A. Francés.

A. Francés.

¿Puede ser el perro caniche francés?

¡Sí, es francés!

Muy bien.

Quique, tu menos un euro avanza hacia casa.

Ya estás a tres de distancia.

Bueno. A ver qué ha hecho nuestra Espía.

Francés.

Aunque le llaman también "poodle".

Una palabra inglesa, pero sí, sí.

Sí que es francés. El caniche es francés.

La Espía es muy buena.

La Espía es muy buena. Por eso está ahí y tú estás aquí.

Lo sé, lo sé. Ya veo, ya.

Un euro más cerca de casa. Siguiente pregunta.

Quique.

C. Cuba.

C. Cuba.

Y le has dado con ganas.

Me suena mucho de haber oído que ha nacido en Cuba.

Me suena. Te suena de haber oído.

Alemania y España no me suena.

A ver si Mayra Gómez Kemp es de Cuba.

Hubiera dicho Cuba o Alemania.

¡Es de Cuba!

El menos un euro sigue avanzando hacia casa.

Uf. Vamos a ver nuestra Espía.

Que, de momento, no falla.

Falla una, hombre.

Sí, Cuba.

Yo también lo sabía en esta ocasión, Espía.

Lo sabíamos todos. Nada más.

No puedo...

apostillar más cosas. Hacía una cosa maravillosa Mayra.

Es que memorizaba el guión del "Un, dos, tres" completamente.

O sea, era atómica. Tenía una cabeza privilegiada.

Tiene una cabeza privilegiada.

Un beso para ella, que es fantástica como persona.

Venga. Menos un euro a dos de casa. Vamos con la siguiente.

Vale. Quique, cuéntame.

A. Glóbulos rojos.

A. Glóbulos rojos. ¿Estás seguro?

No muy seguro. También me suena.

Vamos a ver si los leucocitos son glóbulos rojos.

No. Glóbulos blancos.

Vamos a ver qué es lo que ha hecho nuestra Espía.

Seguro que ha acertado.

Sí. Glóbulos blancos.

Uf, el sobre me come.

Etimológicamente,

eritrocitos son glóbulos rojos.

Atención, te cuento. Porque está a dos casillas de cazarte.

Se acerca a ti, Quique.

Sí, sí. Hay que remediarlo.

Venga, vamos con la siguiente pregunta. A ver si lo remediamos.

Bueno, esa...

Estoy convencido al 100 %.

Quique.

B. Luke Skywalker.

B. Luke Skywalker.

¿Lucas Grijander?

Lucas Grijander era un cómico y Lucas Vázquez, un jugador.

Muy bien. Lo tienes claro.

Venga. ¿Es Luke Skywalker?

¡Correcto! Luke Skywalker.

Menos un euro que se acerca a casa.

Estás a tan solo una casilla de salvarte e ir a la caza final.

No aportas mucho al grupo. No, no.

Pero alegría, ¿no? (RÍE)

Alegría, exacto. Sí, señor.

Vamos a ver qué ha hecho nuestra Espía.

(RÍE)

Luke Skywalker.

Sí, ¿no?

Fácil.

Esta fácil para ti.

Atención, estamos...

ahí.

Pegaditos a casa. Tu menos euro me lo tiene que dar en la mano.

No. No te preocupes. Vamos con la pregunta.

Quique.

C. Estómago.

Los callos son los desechos de la vaca y todo esto.

Las pieles, todo eso.

Vamos a marcar lo que ha hecho la Espía.

A ver si ella piensa que es estómago.

O sesos. O hígado. Estómago.

Es lo mismo.

Habéis marcado lo mismo. Es decir, que o acertáis o falláis los dos.

No te cazaría.

Si aciertas, estás en casa.

Menos un euro para allá.

Perfecto. Y tú en la final.

Ya lo devolveré, chicos. (RÍE)

Lo pongo de mi bolsillo. (RÍE)

¿Son los callos partes del estómago?

¡Correcto! ¡Olé!

Quique, enhorabuena.

Has conseguido menos un euro. Ve con tus compañeros.

¡Oé!

Estoy seguro de que estarán encantados de verte.

Con ese menos un euro.

(Aplausos)

Bienvenida, Mónica. Muchas gracias.

Haces un montón de cosas. Sí.

Estudias piano. Sí.

Cantas. Estudias Filosofía.

Psicología. Estás escribiendo un libro.

Sí. Y lo que me interesa:

presidente de una ONG. Sí.

Ando metida en... en ayuda. Andas metida en todo absolutamente.

En todo lo que puedo. Muy bien, Mónica.

¿Qué harías con el dinero?

Pues que vaya destinado a investigación en...

en esclerosis múltiple.

Claro que sí. Ronda de acumulación. Tienes un minuto.

Cada acierto, 1000 euros. Vale.

¿Vale?

(Aplausos)

Mónica, tu tiempo comienza ya.

¿Qué autor español pertenece "Vieja friendo huevos"?

Velázquez. Correcto.

¿En qué ciudad se celebró Eurovisión 2019?

En Turín. En Tel Aviv.

¿Quién descubrió el océano Pacífico?

Paso. Vasco Núñez de Balboa.

¿Cuál es el nombre del Papa Francisco?

Paso. Jorge Bergoglio.

¿A qué animal tienes pánico si sufres de ofidiofobia?

A...

El... No. Paso. Serpientes.

Provincia del Desierto de Tabernas, cuna del Spaghetti western.

Almería. Correcto.

¿En qué cordillera está el Everest?

En la de Los Andes. Himalaya.

Villano de la última entrega de la saga de Marvel "Los Vengadores".

Paso. Thanos.

Sobrenombre del delincuente Joaquín Guzmán.

Paso. El Chapo.

Cantante del grupo Amaral.

Eh...

Pues... paso. Eva.

¿Quién creó las dos esculturas

con forma de cabeza de bebé de Atocha?

Paso.

¡Tiempo! Antonio López.

Es verdad. Mónica, bueno, no está mal.

Qué nervios, qué nervios.

Menos uno era una marca fácil de batir.

Has conseguido 2000 euros. Bueno.

Algo es algo. Es hora de que te midas con nuestra cazadora.

(Aplausos)

Hola, Mónica. Hola.

A mí me encantaría que te llevases el dinero

por las causas que abanderas.

Pues sí, la verdad es que sí. Pero el juego es un juego.

(RÍE) Y no me puedo dejar vencer.

Bueno, un poquito.

Venga. Has venido aquí,

Mónica, con 2000 euros. Los vemos en pantalla.

O, como decía el gran Quique, el Ipad grande.

2000 euros. Si quieres que sea más sencillo y te acercas una

a casa, ¿qué nos ofreces?

1000 euros.

1000 euros.

Vale. Y si te atreves y te acercas una casilla

y, por tanto, te alejas de casa, ¿qué ofreces?

3000. 3000 euros.

Aquí no hay ningún menos. 3000, 2000, 1000.

Consulta con tus compañeros.

Lo que tú quieras. Mónica.

Si tú te ves bien, yo me quedaría en lo que has hecho tú misma.

Pues ya está. -Si te parece a ti bien.

Genial.

¿Te parece? (MÓNICA) Sí.

(RAQUEL) Perfecto. Tira.

Ánimo. Mónica, tienes un poder de...

de convicción total. Lo que tú quieras.

Vaya consejo. Lo que tú quieras. Yo creo que bien pensado.

¿Y cuál es la decisión que tomas?

En 2000. 2000 euros.

¡Jugamos por 2000 euros! Que comience la caza.

(Aplausos)

Primera pregunta.

Muy bien.

"Omónicus". "Monicus".

¿Qué has "marcadus"?

He "marcadus" fortius.

Fortius. A.

Citius, altius, fortius.

Te suena bien. Me ha sonado bien.

Pues venga, vamos a ver si suena bien.

¡Correcto, fortius!

2000 euros

que se acercan una casilla más cerca de casa.

Vamos a ver nuestra querida Espía.

Fortius también.

Es fácil. ¿Es "facilius"?

"Facilius". "Facilius" era esta.

2000 euros más cerca de casa. Siguiente pregunta.

Mónica, ¿qué has marcado?

Pues he marcado el A.

Italiana. Italiana.

Aston Villa.

De fútbol tengo yo poca idea. (RÍE)

Aston Villa. Suena más...

A ver si es italiana.

No. Es inglesa.

Ay.

Aston Villa.

Inglesa.

Bueno, se quedan los 2000 euros donde están.

Vamos a ver si nuestra Espía lo sabe.

Sí. Inglesa.

Atención, porque está a dos casillas de cazarte.

Ay. Vamos con la siguiente pregunta.

Cuéntame.

B. La serpiente. B. La serpiente.

Un poco... Bueno.

Pues también un poco a ciegas.

A ciegas. De tarot no entiendo mucho.

Vamos a ver si es la serpiente.

¡Sí, es la serpiente!

¡Bien!

2000 euros que dan un paso más y se acercan a casa.

Bien. A ver qué ha hecho la cazadora.

La luna.

Ha fallado.

El tarot sí que no... no dominas.

De las pocas cosas que no domines.

Es para dar emoción al juego un poquito también, ¿no?

También. Muy bien.

Mantenemos la distancia original. A tres de distancia.

Y más cerca de casa. Siguiente pregunta.

Mónica, tú has respondido...

Creo que son tres.

Tres. Sí.

Vamos a ver si son tres.

Bien. ¡Correcto!

Pues, fíjate, la suerte te acompaña.

2000 euros van hacia casa.

(Aplausos)

Y vamos a ver nuestra Espía.

Tres, sí. Sí.

Tres.

2000 euros que están más cerca de casa.

La distancia con la Espía es la misma.

Y a por la siguiente pregunta.

¿Y has marcado?

Pues he marcado el C. Hámster.

Porque perro no me suena.

Gato... pues tampoco.

Entonces... Y hámster te suena un montón.

Hámster me suena muchísimo. El famoso hámster pug.

Sí.

¿Quién no lo conoce?

Vamos a ver si pug es un hámster.

No. Es un perro. ¡Oh!

Es un perro. Qué pena.

No te preocupes. Vamos a ver si la cazadora conoce el reino animal.

Sí. Perro.

Igual he dicho mal incluso. Es un "pag".

O pug.

A ver, en inglés sería "pag".

Bueno, esta respuesta, que sí acertó la cazadora,

la sitúa a dos casillas de cazarte.

Y tú a dos de llegar a casa.

Venga, vamos a ver.

Vamos con la siguiente pregunta.

Dime.

Nelly. Nelly.

¿Es Nelly?

¡Ay! No. Es Isabella.

¡Ay!

Madre mía. (RÍE)

Madre mía, madre mía. Que me van a pillar.

2000 euros se quedan paralizados. Vamos a ver si es borrascosa

también nuestra Espía.

Sí. Isabella.

Personaje importante de la novela, sin duda.

Ay, madre mía.

Pues lo he leído hace mucho.

Pero tu memoria es prodigiosa.

Sí. Bueno.

(RÍE)

La cazadora está a una sola de cazarte.

2000 euros que se irían para... para ningún sitio.

Para ningún sitio. Al aire.

Ay, madre. Bueno, venga. Todavía no está todo perdido.

Claro que no lo está. Vamos con la siguiente pregunta.

Mónica, esta vez sí que has marcado rápido.

Sí.

¿Y es...?

Esta vez he marcado una proteína.

La queratina.

Además, para el pelo.

Proteína para el pelo.

Suena bien.

¿Es proteína?

¡Correcto, proteína!

Ya estás a solo un paso de casa.

Bien.

Nuestra Espía, que tiene un pelazo que no puede con él.

Proteína. Tú lo sabías.

Sí. Uñas y pelo.

Uñas, pelo.

Cuidado, que estamos, de nuevo, salomónicos.

En la mitad de todo. A uno de cazarte, pero a uno de casa.

Mónica, esta es la pregunta. Vamos con ella.

Madre mía.

Como suspenda esta, mi profesora me cuelga de...

Claro, si tú cantas. Tocas el piano, haces muchas cosas.

Sí, señor. Tienes que marcar.

Tengo que marcar. Pues marca.

Vamos a ver. Vamos a poner... Cinco segundos.

Cuéntame.

He puesto Richard Wagner. ¿Richard Wagner?

Sería...

Verás.

No, no. Si yo no la sé.

Pero te pongo cara de susto.

No, si seguro que... Ahora mismo, he dudado, fíjate.

Has dudado. Pero has marcado Richard Wagner.

Vamos a ver qué ha marcado la Espía e igual te quedas tranquila.

Ha marcado la misma.

Atención. ¿Es Richard Wagner?

¡Correcto! ¡Richard Wagner! ¡2000 euros!

¡Muy bien!

2000 euros que se suman al menos uno y son 1999.

Acompaña al gran Quique y demás.

(Aplausos)

Sergio, ¿qué tal estás? Muy bien.

¿Eres economista?

Soy economista, sí. Sí, sí.

¿Buen año este, 2020? El que viene mejor.

El que viene mejor. Sí, mejor.

Siempre el futuro. ¿Qué quieres hacer con el dinero?

Pues me gustaría editar un libro de tapas.

De tapas abulenses.

Esa zona tiene mucho tapeo, el aperitivo.

Ah, sí. Sí, sí, me gustaría plasmarlo.

Todo sea por ese libro de tapas... Venga.

...que te autoedites. Sergio, vamos con tu minuto.

Cada acierto, 1000 euros. Tu tiempo comienza ya.

¿Cómo se denomina la obra teatral cuyo texto se canta

con acompañamiento de orquesta. Ópera.

Correcto. ¿Qué personaje de los cómics de DC corre a la velocidad

del rayo? Flash.

Correcto. ¿En qué película Antonio Banderas era novio de Tom Hanks?

"Too much". "Philadelphia".

¿En cuántos actos está divida "La Traviatta" de Verdi?

Tres. Correcto.

Números que solo son divisibles por ellos mismos y por uno.

Primos. Correcto.

¿Cómo se llama el primer precursor distinguible de los megacariocitos?

Paso. Megacarioblasto.

¿Qué antigua fortaleza española penal militar y prisión civil

está en un islote en San Francisco? Alcatraz.

Correcto. Primera película animada

nominada a un Óscar a mejor película en 1991?

"Fantasía". "La Bella y la Bestia".

Único país de Centroamérica que no tiene costa Atlántica.

Paso. El Salvador.

¿Qué grupo madrileño sufría el ataque de las chicas cocodrilo?

Los Hombres G. Correcto.

¿Quién disparó y mató a Billy, el Niño, en 1881?

Tiempo.

Sergio, muy bien. Ya.

Has conseguido

6000 euros.

Es hora de que te midas con nuestra cazadora.

(Aplausos)

Hola, Sergio. Hola, Lilit.

Te gustan las patatas machaconas. M gustan mucho esas patatas, sí.

Pues a mí me gustan los concursantes machacados.

Machacados, bueno. A ver qué se puede hacer.

Más allá de las machaconas, has avenido

con 6000 euros. Los vemos en pantalla.

Vamos. Es una cifra considerable.

La más alta de hoy, de momento.

Si te lo pones un poco más sencillo,

una casilla más cerca de casa...

4000 euros. 4000 euros, Sergio.

No es mala, ¿eh?

4000 euros, un poco menos. Vamos a ver si te atreves

a acercarte a la Espía cuánto es la oferta.

Esa sí que es una propuesta muy generosa.

18 000 euros. 18 000 euros, Sergio.

18 000, 6000 y 4000.

Es momento de que consultes con tus...

chicas y chico.

Pues... -¿Tú cómo te sientes?

(SERGIO) Yo me siento con 6000... (RAQUEL) ¿Seguro?

Entre 6000... De 18 no me atrevo, no me atrevo.

A ver, a mí personalmente me gustaría que estuvieras aquí.

O sea, que si tú te ves con 6000, 6000 me parece bien.

6000. Sí, yo creo que sí. -Sí, sí.

Sí. -Venga, tira.

Sergio.

6000.

Jugamos por 6000 euros. Que comience la caza.

(Aplausos)

Primera pregunta.

Sergio, ¿qué has marcado?

La C. Bacalao.

Sabes mucho de tapas.

Espero.

Espero que haya acertado esta. (RÍE)

Pues venga, vamos a ver si es bacalao.

¡Correcto, bacalao! 6000 euros...

que se acercan a una más de casa.

Vamos a ver nuestra querida Espía.

Impertérrita ella. Bacalao, sí.

Debe ser muy rico.

Debes ser superrico. Sí.

Seguimos a la misma distancia de la cazadora. 6000 euros más cerca.

Siguiente pregunta.

Cinco segundos, Sergio.

Cuéntame.

Dudaba. He dudado. Pero he puesto la B, Citroen.

B. Citroen.

He dudado.

Venga, vamos a ver si es Citroen.

BMW.

Bueno.

Vamos a ver si nuestra Espía lo sabía también.

Sí.

Bayerische Motoren Werke en alemán.

Pues la "Espíen" está un paso más "cerquien" también de ti.

(HABLAN EN ALEMÁN)

Estás a dos casillas de ser cazado. Y sigue avanzando hacia casa.

Siguiente pregunta.

¿Qué has marcado?

He marcado la A.

Bautismo. Don del Espíritu Santo.

¿Tú estás bautizado?

Sí. No te acuerdas probablemente.

Me han dicho que sí. Pues vamos a verlo.

No. Es la Confirmación.

Es que no la hice. Claro. No la hiciste.

Estás a dos de ser cazado.

Vamos a ver si te quedas a una de ser cazado

si nuestra Espía sabe que es la Confirmación.

No. Ha marcado Eucaristía.

Vamos con la siguiente pregunta.

No puedo marcar yo, chicos. Tenéis que marcar.

Cuéntame, Sergio.

Me encanta que me hagas preguntas de religión.

Es una de mis pasiones.

Por eso he elegido la A.

2013.

Esta puede ser de religión o de información.

Claro, sí, sí. Bueno, claro.

El Papa es una persona conocida. Fue, fue, sí.

Madre mía. Año 2013.

No tengo ni idea.

¡Año 2013! ¡Vamos!

Vamos, Sergio.

6000 euros que se acercan.

(Aplausos)

Allá.

Aunque sea por suerte, has acertado.

A ver si la Espía también.

También. Ella lo sabía.

Seguimos a la misma distancia. Por lo tanto, a dos de ser cazado.

Pero tú te acercas un pasito más a casa.

Siguiente pregunta.

Sergio.

Creo que es Mendel.

Mendel.

¿Es Gregor Mendel?

¡Sí, correcto!

Seguimos avanzando. Un pasito más cerca de cada.

Estás ya a dos solo de que esos 6000 se sumen

a los 1999 que ya hay.

Vamos a ver nuestra Espía.

¿Conocía a Mendel?

Muy bien. También lo conocía, evidentemente. Tú no fallas.

Mendel. De hecho, era religioso.

Era religioso. Sí.

Seguís una racha de preguntas religiosas, ¿eh?

Muy bien. Seguimos aquí con la rachita, al menos, de aciertos.

Estás más cerca de casa. A la misma distanciad de la cazadora.

Siguiente pregunta.

Cuéntame.

Goya. Goya.

Seguro.

99 %.

99 %.

Como el 1999 % que tenéis ahí detrás.

¿Es Goya?

¡Es Goya! Sí, señor.

6000 euros que se acercan más a casa.

Muy bien, muy cauto, muy prudente. La vestida.

¿La Espía qué ha marcado?

Para ver si sigue a la misma distancia.

Sí. Goya.

Por supuesto, lo sabía.

Seguimos a dos de distancia

de ser cazado. Te permites el lujo de fallar una inclusive.

Pregunta que puede ser

la definitoria, definitiva, "deference" en alemán.

Sergio, me pones cara de: "Lo sé". Dime. ¿Qué has marcado?

He marcado la A.

De Literatura.

Sí.

Vamos a ver qué ha marcado la Espía.

De Literatura.

También marcado lo mismo. Vais a una.

¿Fue Winston Churchill, en 1953, premio Nobel de Literatura?

¡Correcto!

¡Premio Nobel de Literatura!

Muy bien, Sergio.

Sergio, vuelve con tus compañeros. Sumamos los 6000 euros.

7999.

(Aplausos)

Raquel, bienvenida a "El cazador". Muchas gracias.

Eres empresaria. Tienes una academia.

Sí. De Artes, Tecnología...

Ajá. ...e Inglés.

Inglés, ajá. ¿Cómo casa todo eso?

Pues que mi pareja es ingeniero,

yo llevo dando clases de inglés toda mi vida.

Y digo: "Vamos a montar esto y teatro musical también".

Te gusta la música en directo. Correcto. (RÍE)

¿Cuál es tu grupo favorito? Red Hot Chili Peppers.

Ah. Ah, vale, vale.

Ah. Los pendientitos.

¿Qué harías con el dinero?

Pues, básicamente, este año me caso,

entonces, pues voy a ser una señora casada

y quiero construir mi propia casa, con mi jardín, su piscina...

Con la piscina de Quique.

Puede. (RÍE) Pues venga.

Todo sea por una piscina en este equipo.

Y por esa boda maravillosa, claro que sí. Enhorabuena.

Gracias. Vamos con el minuto.

Atención, porque tu tiempo comienza ya.

¿Qué cantante se hizo famoso como vocalista de Los Ronaldos?

Kiko Veneno. Coque Malla.

¿Qué actor interpreta a Batman en la película de 1989

del mismo nombre?

Paso. Michael Keaton.

¿Qué día de abril se celebra en todo el mundo el Día del Libro?

23 de abril. Correcto.

¿De qué país es el sistema medicinal tradicional

conocido como Ayurveda? Che... India.

Correcto. ¿A qué lado estás de mí si yo estoy a popa y tú a babor?

Al frente. Izquierda.

¿Con qué club alemán ganó Raúl González la copa de Alemania?

Bayer de Munich. Schalke 04.

¿Qué reina fue guillotinada en la Revolución Francesa?

María... María Antonieta. Correcto.

¿Cuál fue la mítica y más conocida pareja de baile de Fred Astaire?

Ginger Rogers. Correcto.

¿Qué emperador romano dijo: "Alea iacta est"?

Julio César. Correcto.

¿Qué dos países se enfrentaron en la Guerra de las Malvinas en 1982?

El Reino Unido y Argentina. Correcto.

¿Qué modelo catalana fue portada de "Sports Illustrated"

que lanzó mundialmente? No lo sé.

Judit Mascó. Vale.

¿Qué nombre adoptó Carol...? Ah...

(Aplausos)

Raquel, has estado de 10. Maravillosa.

Has conseguido, ni más ni menos, 6000 euros.

Está muy bien.

Es hora de ponerte a prueba con nuestra cazadora de hoy.

(Aplausos)

Hola, Raquel. ¿Qué tal? Hola.

Te gustar ir a los festivales. Sí.

Pues para el festival que vamos a montar tú y yo aquí

me pido cabeza de cartel.

No sé yo, ¿eh?

Venga, has venido aquí, atención, Raquel,

con 6000 euros. Ajá.

A tres del cazador y cinco de casa.

Puede ser más facilito

si estás una casilla más cerca de casa.

Ajá. ¿Qué nos ofreces?

5000 euros. 5000.

Vale.

Venga, y uno más cerca de la Espía, ¿qué nos ofreces?

18 000.

Vale.

18 000. Oye, te ha ofrecido solo 1000 euros menos aquí.

5000. Ya.

Te lo quiere poner fácil. (RÍE)

Consulta con tus compañeros. A ver, ¿qué opináis? (RÍE)

Los cinco. -Yo me tiraba.

A ver, sinceramente,

5000 euros es casi lo mismo que 6000.

Como lo veáis. ¿5000 seguro?

Sí. -Lo que tú quieras.

Pero tú decides. (RAQUEL) Y no nos arriesgamos

y estoy ahí con vosotros. -Esa es la cuestión.

Ya está. Sí, sí. 5000. -Claro.

Muy bien. ¡Pues jugamos por 5000 euros!

Que comience la caza.

(Aplausos)

Y vamos con la primera cuestión.

Raquel, ¿has marcado? 2002.

2002.

Sí, es esa.

Pues nada. ¿Es 2002?

¡Correcto, 2002!

Uy, con Raquel no se juega. 5000 euros

que están un pasito más cerca de llegar a casa.

¿Nuestra querida Espía marcó?

2001. (SUSPIRA)

Pues se nota que en ese tiempo no estaba en España.

Se nota.

Te perdonamos ese fallo, ¿verdad? Claro. No pasa nada.

5000 euros que avanzan... Mientras tengas más...

...un pasito más cerca de casa. Y marcamos una de distancia

con la cazadora. Todavía más lejos. Así que, podemos ir tranquilos.

Venga.

O sea, me miras con una cara como: "Por favor".

¿Qué pasa? ¿Qué has marcado? Olaf.

Olaf. Muñeco de nieve.

¿te jugarías aquí más de los 5000? ¿Te jugarías una mano?

Sí, sí. Una mano, el pie y todo.

Venga. Nos jugamos una mano y el pie si es Olaf o no.

¡Es Olaf! Claro que sí.

5000 euros que avanzan

a un paso más cerca de casa.

Y déjame ver. Tienes todas las manos y los pies. Bien. Perfecto.

Vamos a ver si nuestra Espía

ya no quiere dejarte ventaja.

Olaf.

Este sí.

Que decía que el agua tiene memoria.

Esta ya estabas en España entiendo. Sí.

Muy bien. 5000 euros a solo dos casillas de llegar a casa.

Raquel, cinco segundos para marcar.

Esta ya no lo tengo tan claro. Aquí ya no me pones carita.

No, no.

Esta ya se me han bajado los humos.

A ver, cuéntame.

Bruce Lee no va a ser chino. Pero he dado China.

Así que... Has marcado China.

¿Por qué no tiene que ser China?

No sé. Como me parece demasiado obvio...

¿Y por qué no has marcado EE. UU? No lo sé.

Entonces, ¿por qué no lo sabes?

Pon que es China ya, venga. Venga.

Vamos a ver si es China, que Raquel se pone nerviosa.

Estados Unidos.

La segunda opción, que te parecía menos obvia.

Bueno.

Ahí se quedan los 5000 euros.

Vamos a ver si se acerca una casilla más cerca

nuestra Espía.

Estados Unidos.

Sí. Es de origen chino.

Pero... pero nación en Estados Unidos.

Nación en Estados Unidos, que es donde hizo toda su carrera.

Soy fan. ¿Te gusta las artes marciales?

A mí me encantan sus películas.

¿Y recuerdas el gesto que hacía Bruce Lee?

¡Guau! (RÍE)

Además. Muy bien, Lilit.

Muy bien. Además de ese, hacía el mítico...

¿No? El... el golpe.

Ah, este también. El golpecito de nariz este. Bueno.

Se acerca una más cerca, pero estás a mucha distancia.

Tú estás mucho más cerca de casa. Vamos con la siguiente.

Cuatro, cinco o seis.

Hay que marcar.

Venga.

¿Tu respuesta es? No tengo ni idea. El cinco.

No tengo ni idea. El cinco. Me gusta el número.

Atención. No tengo ni idea. El cinco.

Bueno, vamos a ver si son cinco.

No. Son seis.

Vamos a ver

si nuestra Espía sigue a la caza y se acerca.

Sí.

Bueno, se acerca una más a ti, eso sí es verdad.

Sí, sí, sí. Estás a tres de distancia

y tú cerca de casa. 5000 euros... Vale.

...están en juego. Vamos con la siguiente pregunta.

Vamos ahí.

Cinco segundos.

¿Qué has marcado, Raquel? Dórico.

Dórico.

Pero te reías al marcarlo.

Sí. Porque me he acordado de una canción de las Bistecs

que hablan de esto.

Nadie lo entenderá, pero bueno. ¿Cómo es?

No te la voy a can... Cántala, por favor, Raquel.

# Dórico. # Dórico.

# Jónico. # Corintio.

# Corintio, corintio. # Muy bien.

Bueno.

Vamos a ver si es dórico el Partenón.

¡Correcto, Dórico!

¡Oh! Te ha servido. 5000 euros

que se acercan.

Te ha servido la canción.

Vamos a ver si también le gustan Las Bistecs,

los bistecs entiendo que sí, las Bistecs a nuestra Espía.

Dórico. (RÍE)

Tendrás una razón más de peso.

Obviamente.

Estuve allí y...

a simple vista, es más austero y creo que es dórico.

A ver, porque esta pregunta es clave.

5000 euros que pueden ir a casa y sumarse

a los 7999. Que ya me cuesta mucho sumar con nueves, ¿eh?

Ya. (RÍE)

Vamos con la pregunta.

A ti todo te hace gracia, Raquel.

Es que soy muy frqiui de Eurovisión.

Lo tienes clarísimo. Sí, sí, sí.

Ajá.

Espérate.

¡Ay! ¿Qué te ha pasado, Raquel?

Que creo que la he liado. ¿Por qué?

Bueno, da igual. Dilo ya. ¿Qué pasa?

¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que la he liado. Espero que no.

A ver, he puesto Civera.

Pero... Has puesto la B. David Civera.

Sí. Pero a lo mejor fue en el 2001.

No. "Odisea del espacio".

Fue en el 2001.

O sea, la has fallado. Creo que sí.

Creo que sí.

(RÍE) Vamos a ver.

B. David Civera.

¿La ha liado o no la ha liado? Espero que no.

A ver qué ha marcado nuestra Espía, igual está de acuerdo.

Serafín Zubiri.

Me parece que sí.

Te parece que ella ha acerado. Ajá.

Vamos a resolverlo. A ver si es David Civera o no.

No. Serafín Zubiri.

Fue el año siguiente.

Cuéntame por qué lo sabías, Espía.

Sabía más o menos que Civera se fue a Eurovisión en 2004, 2005.

Y Rosa no podía ir, porque todavía "Operación Triunfo" no estaba.

Ves que la mente de Lilit funciona a 100 000 revoluciones por segundo.

Mientras los demás estamos: "A, B o C", ella está pensando todo esto.

Vale. La situación es la siguiente. Está a dos de cazarte.

Pero puedes permitirte algún fallo más.

Vale. Y estás a un sol de casa.

Vale.

Siguiente pregunta.

Aquí has puesto tu sonrisita.

Sí. ¿Qué has marcado?

Es mi generación. Agumon, de los Digimon.

Venga, vamos a ver qué ha hecho la Espía, si también es Digimon,

Agumon u Omon.

Charmander. Ay, ay, ay, ay.

Aquí sí que hay una rivalidad.

Aquí, de nuevo, cada una ha decidido una cosa.

Puede ser que se acerque a ti uno. No.

O pue... Esta estoy segurísima. Vamos,

me apuesto las manos, los pies... Espera.

...y todo. En esta...

En esta, sí.

...nos jugamos los pendientes de Red Hot Chili Peppers.

No. Sí, sí, sí. Porque es Agumon. 5000 euros,

que es lo más importante. Sí.

Vamos a ver.

¿Cuál de estas criaturas no es un pokemon?

¡Agumon, sí!

¡Vamos, Raquel! 5000 euros.

(Aplausos)

Sé más de los Goonies. Se te han escapado todos.

Lilit. Pues nada, hay que cazar

a los cuatro así. A todos a la vez.

Que te resultará más sencillo. Bien.

5000 euros que se suman a los 7999.

Raquel, 12 999.

(Aplausos)

Raquel, Sergio, Mónica y Quique,

habéis conseguido llegar los cuatro a la final. Está muy bien.

Y, además, todos habéis aportado dinero.

Exceptuando Quique, que ha aportado simpatía.

Y menos un euro. Es igual. Porque jugáis, atención,

por una cifra que es curiosa, pero es muy importante.

12 999 euros. Claro que sí.

¡Que comience la caza final!

(Aplausos)

Muy bien, equipo. Habéis llegado los cuatro.

Partís con cuatro casillas de ventaja.

Tenéis dos minutos.

Muy importante el pulsador.

Y respondo. Si no lo hace quien tenga su luz iluminada,

no vale la pregunta, ¿vale? Ajá.

Muy bien.

Concentración máxima.

Atención, porque vuestros dos minutos

en la caza final comienzan...

ya. ¿Cuántos colores tiene la bandera de Suecia?

Tres. Dos.

¿Cuántas eran las gaviotas de Duncan Du?

Cien. Correcto.

¿Qué película de 1942 dirigió Michael Curtis?

Paso. "Casablanca".

¿Qué isla sirvió de prisión a Napoleón tras Waterloo?

Isla de Elba. Santa Elena.

¿En qué año terminó de emitirse "Cómo conocí a vuestra madre"?

2012. 2014.

¿Qué actor fue co-protagonista con Tom Cruise de "Rain Man"?

Dustin Hoffman. Correcto.

¿Cuál es el nombre de pila de Marisol,

protagonista de "Un rayo de luz"?

Pepa Flores. Correcto.

¿Cómo se denomina al guía espiritual en el hinduismo?

Gurú. Gurú. Correcto.

¿Quién escribió la novela "La náusea", publicada en 1938?

Sartre. Correcto.

¿Cuál es la obra más famosa de Edvard Munch?

"El grito". Correcto.

¿Quién dirigió "El nacimiento de una nación" en la versión de 1915?

Paso. Griffith.

Primer álbum de La Oreja de Van Gogh lanzado en 1998.

"Cuéntame al oído". "Dile al sol".

¿Qué elemento de la tabla periódica tiene como símbolo químico Ni?

Níquel. Correcto.

¿Quién fue la primera mujer en presentar un concurso en España?

Mayra Gómez Kemp.

Mayra Gómez Kemp.

Mayra Gómez Kemp. Bueno. Es correcto.

En la era modera, causa por la que se han suspendido juegos olímpicos.

La Guerra Mundial. -Ajá.

Correcto. ¿Qué autor estadounidense

escribió la novela "La firma" en 1991?

Paso.

John Grisham. Tipo de hoja del árbol de jaca: perenne o caduca?

Caduca. Perenne.

¿En qué año fue sentenciado Nelson Mandela?

1983. 64.

En un teclado de computadora estándar,

¿qué letra hay entre Z y C?

M. X.

Está bien, está bien está bien.

Habéis estado muy bien. Habéis estado muy bien.

Atención, chicos, porque habéis conseguido,

no está mal, sobre todo gracias a la aportación de Quique...

No me dejaban. Claro, claro.

Gran aportación. 13 casillas de distancia.

(Aplausos)

Bien.

Apretaba, pero siempre...

Seguís jugando por 12 999 euros. Sí.

Bien, bien. Está a 13 casillas de distancia.

¿De acuerdo? De la cazadora. No sé si serán...

¿Es una buena caza? Sí.

Va a ser muy entretenida. Va a ser muy entretenida.

Ostras. ¿Es piropo o es...?

Ya lo veremos. Es realidad.

Es realidad.

Atención, ya sabéis que si ella falla,

paramos el tiempo y tenéis oportunidad de respuesta.

Espía, 13 casilla de distancia.

Y tus dos minutos comienzan ya.

¿Cómo se denominan las crías del oso?

Osezno. Correcto.

¿Qué nacionalidad tiene el actor William Dafoe?

Inglés. Paramos tiempo.

Estadounidense.

Yo creo que sí. -Estadounidense.

¿Estadounidense? Sí.

Es correcto. ¡Bien!

Retrocede una casilla.

¡Bien, bien, bien! -¡Vamos!

Ahí, ahí.

01:51 minutos.

13 de distancia.

Y tu tiempo continúa ya.

¿Cuál es el tercer signo del zodíaco?

Géminis. Correcto.

¿De qué selección es la mejor jugadora de fútbol 2019

según la FIFA?

Francia. Paramos tiempo.

(SERGIO) Española. (RAQUEL) ¿Española?

¿Española seguro?

Española. -Española o inglesa.

Española. -Española.

Española. ¿Española?

Española. No es correcto. EE. UU.

¡Ay! Bueno. 01:39 minutos.

12 de distancia. Y tu tiempo continúa ya.

¿Qué actor era viudo en la comedia romántica "Love actually"?

Paso. Paramos tiempo.

(RAQUEL SUSPIRA)

El que se murió. Alan Rickman. ¿Lo sabéis?

(SERGIO) No, no. Lo que digas. -Es Alan Rickman.

¿Alan Rickman? Sí, sí, sí.

No es correcto. Liam Neeson.

No pasa nada, no pasa nada. Está bien.

Seguimos. 01:33 minutos. Y tu tiempo,

cazadora, continúa ya.

En la tradición etíope, nombre de la mítica reina de Saba.

Makeda. Correcto.

¿Qué actriz ganó seis premios Emmy por actuar

en "El ala oeste de la Casa Blanca"?

Allison Janney. Correcto.

¿Qué pintor catalán es autor de "El huerto de las manzanas de oro"?

José Tapiró. Correcto.

¿Qué pintor italiano integrante del movimiento futurista

es autor de "The Pan Pan at the Monico"?

Gino Severini. Correcto.

¿Qué antigua ciudad romana en el actual Marruecos

fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997?

Volubilis. Correcto.

¿Qué montaña es el punto más alto del hemisferio occidental?

Pues montaña Chomolungma. Paramos tiempo.

Everest. Chomolungma. (RAQUEL) Occiden...

(SERGIO) Hemisferio Occidental.

O sea, occidental, vale. -No, pero...

No, no, es el Aconcagua. -¿Sí?

El occidental es el Aconcagua. (RAQUEL) Venga.

¿Aconcagua? Sí.

¡Correcto! ¡Vamos!

Retrocede una casilla. Bien, bien.

Vamos. -Vamos.

Ocho de distancia. 56 segundos.

Y tu tiempo, cazadora, continúa ya.

¿Cuál es el océano más grande del mundo?

Pacífico. Correcto.

¿Qué virólogo descubrió

la primera vacuna segura y efectiva contra la poliomielitis?

Jonas Salk. Correcto.

Segunda ciudad más grande Armenia devastad por el terremoto

de 1988. Gyumri.

Correcto. Personaje que es tutor en "Cándido", de Voltaire.

Pangloss. Correcto.

¿Qué glándulas en los párpados segregan grasa

para que no se reseque el ojo?

Glándulas de Meibomio. Meibomio, correcto.

¿Quién dirigió "Alguien voló sobre el nido del cuco?".

Polanski. Paramos tiempo.

(SERGIO) Stanley Kubrick, creo.

Me suena.

Sí, Stanley. (MÓNICA) Creo que sí.

¿Kubrick? -Sí.

Creo que... Necesito respuesta.

Kubrick. -Stanley Kubrick.

¿Stanley Kubrick? Sí.

No es correcto. Milos Forman. Milos Forman.

¡Ah! 24 segundos.

Tres casillas de distancia.

Y tu tiempo, cazadora,

continúa ya.

¿Quién escribió "Historia de una escalera" en 1950?

Buero Vallejo. Correcto.

¿Qué mascota puede ser de raza bulldog?

Perro. Correcto.

¿En qué parte del cuerpo se encuentra el peroné?

En pierna.

Correcto.

¡Oh, diez segundos!

(Aplausos)

No, no, no. Lo has hecho bien. Chicos, lo siento.

Habéis sido cazados. Bueno.

Espía.

Bueno, Quique, tío, no pudo ser.

Lo conseguiste. A tan solo diez segundos.

Pues nada. Necesito correr más.

Necesita correr más. Chicos, lo siento mucho. Es así.

La caza es así. Nuestros cazadores

son los mejores contestando preguntas.

Si tú te atreves a retarlos, te esperamos aquí, en "El cazador".

Hasta el próximo programa.

Bueno, chicos.

(Aplausos)