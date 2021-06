Si hay algo que muchos fans recuerdan de Juego de tronos, es lo explícita que fue siempre la serie en todos los sentidos, desde las escenas de violencia extrema hasta los desnudos y las escenas explítitas de sexo entre sus personajes. Este tipo de escenas muchas veces pasan factura a los actores y en el caso de Nathalie Emmanuel, que interpretaba a la consejera de Daenerys, Missandei, así ha sido. La actriz se encuentra en plena promoción de Fast & furious 9, su último proyecto cinematográfico, y en una entrevista para el podcast de Josh Smith, Make it reign, ha roto su silencio y ha denunciado lo perjudicada que salió de la serie por aceptar escenas con desnudos.

Nathalie Emmanuel, harta de que la llamen para desnudos

Nathalie Emmanuel ha denunciado que las escenas de desnudos en la ficción basada en la saga literario de George R. R. Martin han perjudicado gravemente su carrera, provocando que le ofreciesen proyectos en los que había desnudos gratuitos: "Cuando hice Juego de tronos, acepté ciertas escenas de desnudo", dice. Asegura que solo lo aceptó para este proyecto y nada más: "Acepté unos términos concretos para ese proyecto en particular y eso no tiene por qué aplicarse a otros papeles que vaya a tener", afirma.

La actriz ha explicado que tras su paso por la exitosa serie de HBO, la percepción que hubo con otros proyectos es que ella estaría siempre abierta a aparecer desnuda porque ya lo había hecho: "Ha habido gente que me ha retado diciéndome que se trataban de escenas imprescindibles, que eran necesarias", asegura. Al mismo tiempo, incluso ha habido productores que han recurrido a un argumento simplista: "Cuando me dicen: 'No querrás decepcionar a tus fans de Juego de tronos', yo respondo: '¡Qué os jodan!", denuncia Nathalie Emmanuel.

Nathalie Emmanuel es Missandei, la consejera de Daenerys La actriz está harta de que le pidan desnudos desde 'Juego de tronos' HBO

La actriz pide que se entienda que los desnudos no son necesarios para todos los papeles y que se pongan en valor "las diferencias creativas" que puedan surgir: "Si la escena lo requiere, de acuerdo. Pero si no, yo no me siento cómoda con ese nivel de desnudez y no lo veo necesario para ciertos papeles", asegura. También afirma que ha tenido que salir de muchos proyectos porque se negaban a cambiar dichas escenas: "Ahora soy mucho más inteligente y sé cuándo me siento cómoda en una situación y hasta dónde puedo llegar", zanja.

La intérprete no ha sido la única actriz en declarar que las escenas de desnudo han perjudicado su carrera. Emilia Clarke, la icónica Daenerys Targaryen, ya declaró cómo hubo otros proyectos que rechazó porque querían que apareciese desnuda sin una justificación clara. Además, ambas actrices se hicieron íntimas amigas después de que Clarke defendiese a Emmanuel de un comentario sexista durante la grabación de la serie que las unió, tal y como confesó la propia Nathalie en una entrevista con Vogue: "En mi primera temporada, mi traje era bastante revelador… y hubo un incidente con un actor secundario. Este hizo un comentario al respecto en el set… pero Emilia inmediatamente me cubrió las espaldas. El asunto se arregló", declaró entonces.

Más noticias de actualidad, famosos y series, en Tendencias