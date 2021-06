Muchas personas tienen idealizada la idea de una pareja perfecta. Las redes sociales han ayudado mucho a esta creencia ya que cada día somos testigos del Showmancing, que es la necesidad de mostrar en las redes lo felices que somos, y esto no siempre es real. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la relación perfecta no existe, lo que si existe es la persona correcta. La relación perfecta es la que aceptas a la persona tal y como es.

Nuestra psicóloga Silvia Congost, nos habla de todos los aspectos importante que hay que tener en cuenta para que nuestra relación sea lo más positiva y enriquecedora posible. Hay que tener en cuenta que toda relación amorosa es algo vivo que pasa por distintas etapas. Si tenemos a nuestro lado a la persona correcta podremos superar fácilmente todas las etapas. Pero la gran pregunta es ¿Cómo saber si se trata de la persona correcta? Es importante analizar si esa persona nos hace sentir seguridad de nosotros mismos y nos acepta tal y como somos. Conservar nuestra propia identidad e independencia, y a la vez confiar en la otra persona son señales que estamos ante la persona adecuada para una relación sólida y duradera.

También debemos estar atentos a los peligros que podemos tener en nuestra relación sobre todo si se convierte en una relación tóxica y que nos haga sufrir. La situación más peligrosa es la merma de nuestra autoestima, empezar a pensar que no somos suficiente para esa persona o que no estamos a la altura. Todos estos sentimientos negativos van destruyendo poco a poco.

En una etapa inicial no es fácil identificar una relación tóxica ya que la persona nos gusta y le vemos buenas cualidades. Es la manera que nos trata y nos hace sentir lo que hará poco a poco poder identificarla. Para ello es importante analizar lo que la relación nos aporta, si nos enriquece con cosas positivas o por el contrario nos mantiene atrapados. Una buena opción es pedir ayuda a personas de confianza o algún profesional. Debemos responsabilizarnos de nuestra vida y tomar las decisiones adecuadas.

A la hora de elegir pareja debemos ser exigentes, ya que se trata de elegir a la persona que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Debemos elegir lo mejor para nosotros, la persona que encaje con nuestra forma de vivir y que además nos despierte admiración. Jamás debemos renunciar a esos valores que consideramos fundamentales y que hemos ido haciendo en base a nuestra experiencia y relaciones anteriores.

No hay que vivir el proceso de encontrar pareja desde la desesperación y el miedo a que esa persona no exista. Teniendo una buena autoestima y un buen concepto de nosotros mismos, tendremos muy claro lo que buscamos, y sobre todo lo que no queremos. El amor verdadero existe y la ciencia lo ha demostrado. Tener una manera madura de entender el amor y las relaciones nos va a ayudar a encontrar lo que queremos y sobre todo a evitar el dolor. ¡Vuelve a ver el directo de Silvia Congost … y disfruta de tu relación!