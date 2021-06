La maternidad y todos los mitos que debes desterrar

Desde el mismo momento que una mujer se queda embarazada empieza a escuchar todo tipo de mitos y consejos de lo que va a suceder en los próximos meses y durante los primeros años de vida de su hijo. Estos mitos pueden generar miedo e inseguridad a la madre, en especial si se trata de su primer hijo. El primer mito que hay que desterrar es que no existe la madre perfecta... así que fuera presiones.

María Castro y Patricia Montero han charlado en directo sobre este interesante tema, ya que las dos tienen en común que son madres de dos hijas, y las dos tienen una visión similar de la maternidad basada en el apego, la disciplina positiva y la confianza con sus hijas.

La lactancia, una elección muy personal

Una falsa creencia que suele hacer mucho daño es el tema de dar el pecho o no al bebé. La leche materna es el alimento más completo para los primeros meses del bebé, pero cada mujer tiene una circunstancias, tanto personales, profesionales o fisiológicas, que le pueden permitir amamantar a su bebé o no. No es un tema que se deba juzgar, ya que una madre no es mejor ni peor por la decisión que tome, y a día de hoy las leches de fórmula aportan todos los nutrientes que el recién nacido necesita para su crecimiento. María asegura que dar el pecho no es nada fácil, y que en muchas ocasiones es bastante complicado, por lo que cada mujer es un mundo y se debe respetar su elección de darlo o no. Patricia recomienda no hacer caso a lo que diga la gente y rodearse de buenos especialistas o asesores en lactancia que nos puedan ayudar.

Un tema que preocupa a María Castro en especial es la imagen que la en sus redes sociales como madre. Siempre intenta mostrarse natural y tal cuál es. Asegura que no es una madre perfecta, que también se enfada y tienen momentos de bajón. Para ella es importante destacar esta cara real de la maternidad pues considera que todas las madres son perfectas y que ella sólo actúa según su experiencia y su sentido común… y para ella es un placer compartir sus experiencias si con ello ayuda a otras mamás.

María nos comenta que cuando estaba embarazada todo el mundo le decía que iba a amar a su bebé desde el primer momento. Ella reconoce que desde el momento que vio a su hija la quería porque la quería proteger, pero el amor ha ido apareciendo con el tiempo.