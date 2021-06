El mindful eating es como el yoga de la comida. Es un entrenamiento mental en el que se piensa en el aquí y en el ahora. Realmente es un estilo de vida que nos enseña a comer con control y con consciencia, algo que es importante sobre todo por el ritmo de vida que llevamos. Picar entre horas puede ser saludable si sabemos lo que necesitamos comer y lo que no.

Seguro que muchas veces has picado sin tener hambre. Recuerda todas esas veces que has abierto en la nevera y has comido cosas por comer. Todo esto se trabaja con el mindful eating. Porque se trata de comer con cabeza. Si conseguimos controlar nuestra mente, no nos costará demasiado controlar ese deseo continuo de comer. Y eso es algo que tú también puedes conseguir.

Sentirte Bien con Patricia Montero: Mindful Eating - Aprende a controlar tus emociones RTVE

Una de las pioneras de la alimentación consciente fue la psicóloga Jean Kristeller, que observó cómo muchos de sus pacientes mantenían una relación irregular con la comida. Kristeller desarrolló un programa para enseñar a la gente cómo aceptar sus preferencias respecto a la alimentación y cómo disfrutar de la comida.

A veces no comemos por necesidad sino por simple gula. Algo que trastorna nuestra nutrición y el biorritmo. Antes de ir a la nevera piensa qué te apetece. Si es hambre física, hambre real, te bastará comerte una pieza de fruta. Si es hambre emocional y tenemos el impulso de coger algo grasiento como una bolsa de patatas fritas. Es decir, necesitamos algo que nos sacie, es hambre emocional. Una pieza de fruta no nos bastará.

Aquí el mindful eating es fundamental porque un entrenamiento mental, es el yoga de la comida. Lo que nos enseña es a controlar nuestros sentimientos y a reconocer si nuestra hambre es emocional o física.

Sentirte Bien con Patricia Montero: Mindful Eating: Identifica qué tipo de hambre tienes RTVE

¿Cómo lo controlamos? Cierra los ojos en ese momento de ansiedad y haz 10 respiraciones. Coloca una mano en tu abdomen y otra en tu pecho. En esta posición, y respirando, trata de detectar las emociones. Esto lo harás mientras inhalas y exhalas.

Mi punto de inflexión fue hace 10 años, cuando empecé a practicar yoga. Eso y un momento de estrés y una bacteria en el estómago me hizo reflexionar acerca de lo importante que es saber qué comes y cómo lo comes. El mindful eating lo aplico desde entonces conmigo, pero también está presente en casa. Cuando tenemos hambre, llenamos el estómago de cosas saludables y después comemos lo que queramos.

¿A que cuando vayas a la nevera la próxima vez te lo vas a pensar dos veces? Pues eso es el mindful eating. Ahora que sabes las técnicas te será más sencillo ser consciente de cuándo comes, qué comes y por qué lo comes. Y si te interesa el tema, te invito a que investigues más sobre él, porque recuerda: somos lo que comemos.