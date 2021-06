Mila Ximénez murió el miércoles 23 de junio a los 69 años de edad tras una durísima batalla contra el cáncer de pulmón con metástasis que padecía, su hija, Alba Santana, ha roto el silencio y ha hecho las primeras declaraciones de cómo se encuentra. La familia de la periodista ha pedido intimidad en el cementerio de la Almudena, donde se ha procedido ya a la cremación del cuerpo de Mila Ximénez. Las cenizas se las lleva Alba, ya que el deseo de la periodista era permancecer con su hija, tal y como confesó hace años en televisión. Y precisamente su hija es quien se ha acercado a los periodistas que se encuentran en el tanatorio de la M-30 de Madrid para dar las gracias por todo el respeto y el cariño que ha recibido estos días.

Primeras declaraciones de Alba Santana tras perder a su madre, Mila Ximénez

Alba Santana ha hablado con los periodistas que se encuentran en el tanatorio de su madre, Mila Ximénez, y ha explicado cómo está en el segundo día de la capilla ardiente, donde se ha procedido a la incineración del cuerpo. Cuando el féretro ha salido, tras el responso, un grupo de personas le han dedicado un gran aplauso a la periodista, ya que era una leyenda de la televisión muy querida por todos. Alba se ha detenido frente a los periodistas para explicar cómo afrontará la vida sin su madre, a quien ha definido como única.

Familiares y amigos de Mila Ximénez arropan a su hija Alba Santana se siente acompañada por todo el cariño recibido tras la pérdida de su madre GTRES

Muy emocionada, pero más serena que ayer, Alba Santana ha vuelto a demostrar la fortaleza que ha heredado de su progenitora. Madre e hija tenían una gran conexión y eran pilares mutuos a pesar de la distancia que las separaba. Mila Ximénez murió en su casa rodeada de sus familiares más cercanos, aunque su gran pena era no haber podido disfrutar de sus nietos en el último año debido a la pandemia y al empeoramiento de la salud de Mila. Tan importante era la familia para ella que sus restos reposarán en Países Bajos, al lado de su hija y de sus nietos, que eran el verdadero motor de su vida.

03.32 min Muere Mila Ximénez, periodista y leyenda de la televisión

Alba no solo ha agradecido a los periodistas el cariño hacia su madre, sino que también ha destacado la figura de Mila Ximénez: "No habrá otra igual, para lo bueno y para lo malo", ha asegurado. Sus palabras, salidas de su boca con la voz quebrada y mucha emoción por el dolor de su duelo han conmovido a todos los medios: "Hoy estoy con un poco más de fuerza que ayer para daros las gracias a todos por vuestra atención, por el respeto y por el cariño que le habéis tenido siempre", dice. También afirma que aunque a veces Mila Ximénez se enfadaba, la realidad es que tenía mucho aprecio a los medios: "Me quedo con todos los buenos recuerdos que ella me contaba de vosotros", asegura.

Alba Santana hace las primeras declaraciones de su madre Llegada de Alba Santana al cementerio de La Almudena, en Madrid GTRES

Además, la hija de la periodista ha destacado la lluvia de mensajes de cariño en las redes por la muerte de Mila Ximénez: "No me quita la pena que tengo, pero me siento acompañada por mucha gente que ni la conocía y que siente la pérdida también", asegura. Alba quiere recordarla con esa sonrisa y "como era ella", dice, porque tenía "una sonrisa que cautivaba a muchos", por lo que está tremendamente orgullosa de ser su hija: "Espero continuar haciéndola orgullosa el resto de mi vida allá donde esté", zanja antes de despedirse una última vez de su madre.

Ahora Alba tiene que pasar por su duelo y adaptarse en su nueva vida sin la presencia de su madre. Su ausencia será muy difícil, pero más llevadera gracias al cariño que han demostrado miles y miles de personas por la periodista. Sentían devoción la una por la otra y aprovechaban al máximo el tiempo que pasaban juntas. Amable con todos, Mila Ximénez deja un poso muy especial y su familia lo sabe, tal y como Alba Santana ha explicado a los medios de comunicación.