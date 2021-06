Tras un año luchando contra el cáncer, la luz de la periodista Mila Ximénez se apagaba hace unas horas en su casa de Madrid. Media España y en especial el mundo de la televisión, llora su muerte, entre ellas su gran amiga Ágatha Ruiz de la Prada, quién se ha deshecho entre lágrimas y vestida de negro en el programa de TVE en el que colabora.

La propia Ágatha ha confesado que Mila vendía más que la modelo Naomi Kampbell: “ Vendía más que Naomi Campbell , porque la gente veía a esta última y no se sentía identificada, en cambio con Mila, muchísimas mujeres se sentían identificadas”. Y eso no es todo, porque con Mila como modelo, Ágatha ha confesado que “no ha vendido más en su vida”.

“Cuando eres diseñador, el mejor regalo que te puede hacer nadie es vestirse de ti. No hay nada que te guste más que eso, y Mila se vistió más de 100 veces de Ágatha”, así recuerda Ágatha a su amiga en ‘La Hora de la 1’. La diseñadora y la periodista estaban muy unidas . Además, Mila era una gran seguidora y modelo de la marca.

"Por eso me he vestido de negro, que nunca me visto"

Por todo esto y por la fuerte amistad que les une, la diseñadora que siempre viste con los colores que tanto caracterizan a su marca, hoy se ha vestido de negro para dar luto a la periodista: “Por eso me he vestido de negro, que nunca me visto. Conmigo se ha portado genial ha camino de nada, y ha sido una señora extraordinaria”, cita.

Además de ser una gran profesional, Mila era muy humana. Pese a ser una figura muy conocida en la tele, cuando le tocaba desfilar junto a Ágatha “se ponía muy nerviosa”, recuerda la diseñadora. Y no es la única que habla de ese lado más sensible de la periodista, se une a las declaraciones Norma Duval, quién la conoció desde que era "Mila Santana": “Era muy temperamental, pero también muy sensible. Era una mujer muy emocional. Si algún día decía algo que te podía molestar, decía: perdóname”, cita la artista.

“La vida profesional de Mila Ximénez lleva ligada a los medios de comunicación desde principios de los años 80.



Entre otro de los gestos que la diseñadora ha llevado a cabo para despedirse de su gran amiga, es la dedicación del premio "De Pura Cepa", un reconocimiento de la cadena autonómica TVR, otorgado por su trayectoría en la moda.