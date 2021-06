La salida de Toni, el “mosquetero” de la novena edición de MasterChef 9, ha dejado muchos sinsabores. El concursante se lleva el cariño del público, de sus compañeros y de los jueces, quienes confesaban que les daba “mucha pena” despedirse del mallorquín. Para Toni tampoco ha sido nada fácil. A nivel emocional fue “muy duro” y se le han venido de golpe “muchas emociones”, confiesa. Aunque, tiene claro que MasterChef ha sido y será un trampolín para seguir luchando por su sueño: la cocina.

El mosquetero contra el capo, el duelo que todos esperábamos

El curri es algo que Toni no había preparado nunca. Además, le toco competir con su gran “enemigo”, Arnau, el duelo que todos estábamos esperando vivir… Ambos son grandes cocineros, grandes luchadores y muy competitivos. Pero, ante todo, son grandes compañeros.

04.35 min Arnau y Toni: duelo de titanes en MasterChef

Competir contra Arnau fue un lujo para Toni, quien asegura que “disfrutó mucho”: “Nos estábamos picando todo el día en la casa, en el bus… Es verdad que perdí, pero no me importa. A Arnau le quiero mucho y me alegro mucho competir con él. Fue muy divertida la competición”.