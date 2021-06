Ha sido un final dulce para Dani, el concursante más aventurero y fiel a sus orígenes de la novena edición de MasterChef. Se tiene que despedir de las cocinas del show culinario de TVE, pero esto es solo un inicio en su carrera, porque nos ha confesado que tiene en mente “un montón de proyectos”.

“Despedimos a @DaniMChef9 de las cocinas de #MasterChef. Gracias aspirante por tu trabajo, esfuerzo y entrega. ¡Ya formas parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/CtMv0n7mjy“ — MasterChef (@MasterChef_es) June 8, 2021

El vasco está muy contento de su paso por las cocinas. Y no es para menos, porque se lleva el cariño de sus compañeros y la oportunidad de haber demostrado su destreza como cocinero. Aunque es verdad que hay algo que no le ha dado tiempo a ser y le hubiera encantado, ¡capitanear!: A mí me da mucha pena el no haber podido tener la oportunidad de haber sido capitán en alguna prueba, me hubiera encantado.

Salir de las cocinas ha sido duro para Dani, su meta era llegar a ir al Basque Culinary Center. Aun así, está dispuesto a seguir luchando por su sueño y no pierde la oportunidad para hacer un llamamiento a los grandes chefs: “Estaría encantado de hacer unas prácticas con algún chef profesional”.

Su anécdota más divertida en el programa Dani no puede evitar desternillarse al recordar su anécdota más divertida dentro de MasterChef: “Estábamos un día Pepe, Ofelia y yo, pedíamos libros y revistas y esperábamos que fuesen de cocina para aprender más trucos. Y dice la gallega: “No te jode, que pedimos libros y nos traen libros de cocina, pero ¿no le parecen que cocinamos bastante”. Y claro, en ese momento, lo dijo con tanta inocencia que nos empezamos a partir de la risa. Fue muy divertido”, explica.

Sobre Ofelia como concursante “intensa”, en lo personal… ¡está encantado! Dani guarda cariño y respeto a todos sus compañeros. Como él dice, son “una gran familia de 16 personas”. Pero mirando al concurso, es de los que piensa que la concursante gallega es “muy intensa”, aunque en lo personal, está encantado: “Ofelia es intensa al cuadrado. Yo en lo personal todo bien con ella, pero a mí me mellaba porque me tomaba el programa muy enserio y entonces hay veces que me parecían faltas de respeto. Y se lo decía, delante de cámara y detrás, pero no va a más. En lo personal estoy encantado”, explica. 01.49 min Las siestas amorosas de Dani y Ofelia

¿Qué hay entre Jianping y Dani? El de Getxo y la de Shanghái han protagonizado muchos momentazos de la novena edición. Incluso Henar, de MasterChef Junior, intentó juntarles… Pero, ¿qué hay entre ellos? El vasco ha confesado que tienen una bonita amistad con la concursante: "Nos llevamos súper bien, además ella estudió un año en Bilbao y hablando hemos descubierto que tenemos amigos en común". Yo estoy deseando que en veranito cuando ella pueda me venga a hacer una visita al Jaitoki" Otra a las personas a las que más cariño a cogido en el programa es a Pepe, el que se ha convertido en su mejor aliado. Tanto es así, que le ha querido dedicar unas bonitas palabras: "Hemos entablado una amistad muy fuerte. Yo cuando se fue Pepe me quedé tocado. Pepe vive en el mismo planeta y el mismo mundo que yo".