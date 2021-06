“La alegría de la huerta”, así se define José María, concursante de MasterChef 9, y así es. Porque su personalidad no deja indiferente a nadie. El concursante más joven de la edición nos ha regalado momentos únicos y, pese a no entrar en la repesca, lo sigue haciendo. Ahora nos ha desvelado los cotilleos nunca oídos de esta novena edición.

José María no le teme a nada y tampoco se calla nada, por eso se ha atrevido con nuestro test y nos ha desvelado… ¡las preguntas más “comprometidas de la convivencia”! Hay muchas cosas en las que ha dudado, pero algo que tiene seguro y es que la concursante que más “molesta” según él es… ¡Ofelia!: “Desde lo que yo viví, Ofelia era la más delicada para la comida, muchas veces no le apetecía cenar etc. Pero eso sí, el dulce siempre le gustaba. Cuando nos levantábamos al día siguiente de pronto faltaba medio paquete de galletas…” nos desvela entre risas.

Como toda buena convivencia, uno de los factores que más entra en juego es el orden… En cuanto a eso, José María nos ha desvelado que “había un poco de todo”, incluso a él de vez en cuando se le iba la mano. Pero eso sí, si tiene que elegir entre chicos y chicas, lo tiene claro, los hombres eran más desordenados.

¿Tiene calado a Ofelia?: “A mí cuando alguien no me entra, pues no me entra”

En le repesca oímos a José María decir que había calado a Ofelia. Según él, le gusta la gente “echa pa´lante”. Asegura que "si tiene que decir algo, lo dice a la cara". Y es que, según el de Extremadura, le chirría que “por detrás no sea lo mismo”: “Yo a la gente la calo al momento, y a mí cuando alguien no me entra, pues no me entra”

Sobre las discusiones en la casa, José María también se ha pronunciado, y oye, ¡son una edición de libro! Porque el equipo les decía que, de todas las ediciones, “son una de las que mejor se llevan”, o sea, ¡una auténtica familia!: “Hacíamos todos piña”, asegura.

El compañero que más cambia detrás de las cámaras para José María, es Alicia, pero para bien: “Si tu pasas un día con mi Alicia te lo pasas genial. Pero ella en las cámaras no ha quedado realmente como es”.