Las despedidas de Jiaping y Amelicious de las cocinas de MasterChef, han sido de las más duras de la edición. Ambas se posicionaban entre las favoritas para ganar y no solo ha sido duro para sus compañeros, que los dejaban con el corazón en un puño, sino para ellas: “Ese día estaba derrotada”, confiesa Amelicius. “Me estresó mucho ese momento, me pilló por sorpresa”, cita la concursante china.

“Despedimos esta noche a @AmeliaMChef9, una aspirante maravillosa. Has hecho un recorrido espectacular y nos has dejado alucinando con muchos platos. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/aA1qYSLY97“ — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2021

A pesar de estar tristes por no continuar en el programa, ambas están muy contentas y orgullosas de su paso por el concurso. Y no es para menos, porque han demostrado que son unas auténticas luchadoras, y nos han asegurado que esto solo es el principio de su carrera y que no van a parar de hacer y luchar por lo que más les gusta: la cocina.

“La primera expulsada de la noche es @JiapingMChef9. Has sido una aspirante increíble ¡Siempre estarás en mi corazón! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/UfYBxV8fmy“ — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2021

Nuevo reto de Jiaping: "Encontrar a su media naranja" Uno de los temas más sonados de la edición, ha sido los reiterados llamamientos de Jiaping para encontrar “un futuro marido”. En este contexto, la concursante china nos ha regalado momentos desternillantes y ¡ojo!, porque ya ha salido del programa y está dispuesta a encontrar a su media naranja: “Por favor chicos, venir a buscarme ya sabéis donde estáis”, dice entre risas. A quién le hubiera encantado serlo, por lo menos al comienzo de la edición, es a Dani, el concursante vasco. El concursante le confesó incluso a la pequeña Henar, de MasterChef Junior, que le gustaba “la china”, como dice ella. Sin embargo, parece que la chispa del amor no surgió entre ellos, según Amelicius: “Dani no era el prototipo de chico para Jiaping”. Lo que sí ha creado el concurso es una bonita amistad entre ambos: “Es muy buena persona, muy buen amigo”, dice Jiaping. 01.13 min Las frases más divertidas de Jiaping La que parece que sí se ha encendido, es la llama entre José, el cardiólogo y Ofelia. Además, Amelicius nos ha confesado que ella “ha sido un poquito Celestina” en esta historia y asegura que “empieza a haber complicidad entre ambos: “Chispitas hay”, confiesa. ¿Qué pasará entre la “terremoto” de la edición y el “doc”? ¡Estamos deseando descubrirlo! José y Ofelia: "Bella y Bestia son"