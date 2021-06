Doble expulsion: Amelicious y Jiaping se despiden de MasterChef 9

Nada es lo que parece en MasterChef y el último programa nos encogió el corazón despidiendo a dos de los aspirantes más queridos de esta edición. Las mismas lágrimas que soltó Meri al ver salir a su querida Amelia por la puerta, fueron las que soltamos nosotros al no querer decir adiós a dos posibles ganadoras de la novena edición. Jiaping se fue con una enorme sonrisa y tremendamente agradecida, eso sí. Reconoce haber aprendido muchísimo en su paso por las cocinas y piensa que para ella es un auténtico privilegio haber podido permanecer en MasterChef hasta el noveno programa. Además, Jiaping se va con el cariño de toda la audiencia. Su transparencia, verdad, sentido del humor y talento nos ganó a todos desde la primera aparición en pantalla. Gracias por formar parte de este precioso viaje.

Por su parte, Amelicious se despide dejando rotas a sus compañeras y hermanas en cocinas. Como bien todos sabemos, junto a Meri y Ofelia había construido un pequeño equipo preparado para la batalla que les hacía estar protegidas ante cualquier reto. "Me voy", le decía Amelia en cocinas girándose tras su valoración a Meri cuando estaba a punto de llevar su creación a los jueces. En ese mismo instante fue cuando Meri se derrumbó dándose cuenta de que su amiga tenía altas posibilidades de decirle adiós para siempre. Todos terminaron llorando viendo lo bella que era la amistad que había surgido en las cocinas de MasterChef. Como os hemos contado muchas veces, MasterChef te cambia la vida para siempre y una la convivencia entre compañeros de una misma edición se convierte en un viaje irrepetible para toda la vida.

Repasamos los cinco mejores momentos de la noche. Una cita que nos ha mostrado dolor, hasta físico con las quemaduras de María; rupturas, como la de Ofelia ocn José; y nuevos amores, como el cariño de María y Ofelia tras la lucha. ¿Con qué te quedas?

3. Ofelia quiere volar libre y dice adiós a José

No solo se coronó como la mejor de la prueba de exteriores, sino que Ofelia se hizo más grande y confirmó que lo suyo con José no va a lelgar muy lejos. Al final fue solo un amor a primera vista, pero nada duradero.

4. La reconciliación de Ofelia y María

Aunque era auténticas enemigas, María y Ofelia se han perdonado y de aquí puede que surja una bonita amistad. "Al final me he dado cuenta de que no hace las cosas con maldad", decía María.