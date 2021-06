María, una fuerza sobrenatural a pesar de las quemaduras

Para María, cada semana en MasterChef 9 es un nuevo aprendizaje sobre sí misma. Pero probablemente, la lección más importante sobre sus límites la ha vivido esta semana. En el anterior programa, la aspirante de Tomelloso confesó que MasterChef le supuso una apertura de los horizontes laborales y que gracias a eso ya sabe hacia donde enfocar sus futuros proyectos profesionales. Ahora le ha tocado comprobar en primera persona la fuerza y la gran tolerancia al dolor que atesora.

Tras hacer un buen papel en la primera prueba y evitar la expulsión, María enfocaba el cocinado de exteriores en los Cines de Callao, en Madrid, como un nuevo e ilusionante reto. Lo que no sabía es que dicho reto le llevaría al límite. Con la mitad del tiempo consumido, un resbalón de Fran hizo que a la de Ciudad Real se le cayera la olla que sujetaba con agua hirviendo. El accidente provocó quemaduras a Meri y a Fran, pero María se llevó la peor parte y tuvo que dejar de cocinar para ser atendida inmediatamente por los servicios médicos, sin posibilidad de retornar al trabajo en grupo.

Con su equipo derrotado y a pesar de las heridas, María no quiso poner de excusas y celebró que al menos las manos las tenía preparadas para cocinar: “Tengo el brazo quemado, pero las manos no, que es lo que más me preocupaba para seguir”. Además, la aspirante de Tomelloso restó importancia al accidente: “No culpo a Fran para nada, que se quede tranquilo conmigo, porque esto es un incidente que le podía haber pasado a cualquiera. Me da muchísima pena verle afectado”. Una nueva demostración de humildad por parte de María.