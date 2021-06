MasterChef 9 es una caja de sorpresas totalmente imprevisible. Si la semana pasada veíamos a Ofelia y a José más cercanos que nunca, prometiéndose incluso algún que otro beso, en el último programa la situación ha pegado un giro de 180º: la gallega ya no quiere nada con el cardiólogo. ¿Qué ha pasado? Spoiler: el juego de los quesitos ha tenido mucho que ver.

De planificar la boda con José a olvidarse de él. Todo en un par de programas. Ofelia ha cambiado el chip y deja de lado su relación con el doctor. El pasado programa, en la visita de MasterChef 9 a Talavera de la Reina, la gallega y el cardiólogo se veían juntos, planificando su boda. “La bella y la bestia” se las prometían felices pero una ruleta y el juego de los quesitos ha acabado con su historia idílica de amor.

En la primera prueba del noveno programa, MasterChef quiso poner a prueba los conocimientos de los aspirantes con el juego de los quesitos, donde con preguntas de diferentes categorías (invitados, pruebas, ingredientes, jueces, etc…) deberían acumular ingredientes con cada acierto que tuvieran. Y si la sorpresa fue Toni, que se quedó a un solo acierto de hacer pleno, la decepción fue José. Y por aquí empezó a descarrilar su relación con Ofelia.

¿Garrote lo dice Joan Roca?

Tras caer en la casilla roja de invitados, Boris pronunció la pregunta en cuestión para José: “¿Qué chef es el autor del famoso Garrote?”. El médico no lo supo y respondió sin tenerlo claro: “Joan Roca”, afirmó. En ese momento los compañeros se echaron las manos a la cabeza, y Ofelia sentenció: “No saber eso debería de penalizarse con un delantal negro”.

Por suerte, en preguntas sucesivas, José contó con la ayuda inestimable de Boris Izaguirre. Aún así, un nuevo fallo sirvió de detonante para poner punto y final al interés de la gallega por el cardiólogo; José no acertó con el postre favorito de Samantha: la tarta Tatin. Ofelia no podía creerse que no supiera la respuesta correcta.

En la prueba de eliminación se vivió un nuevo capítulo de este desencuentro. Con Ofelia en galería y José cocinando en el foso, la gallega le pidió algo más de ritmo. Arnau y Toni pidieron explicaciones a Ofelia y no se anduvieron con rodeos: “¿Qué pasa con José?”. Ambos aspirantes se preguntaron si Luna y su acercamiento con el doctor tenía algo que ver. La cara de Ofelia lo dijo todo. No tenía nada que ver con Luna. Simplemente, la química entre ambos se ha diluido.