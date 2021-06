Â¿Por quÃ© Amelicious ha sido eliminada del talent?

Sin lugar a duda, Amelicious era una de las aspirantes favoritas para terminar ganando MasterChef 9 y su cuenta oficial de Instagram lo refleja rozando los 50K seguidores. Nuestra chica verde, foodie, sin gluten; colgó el delantal ante la cara de sorpresa de todos sus compañeros. Nadie se esperaba su salida al haber demostrado con sus platos en los últimos programas tener un talento especial para la cocina. Recordemos cómo al enfrentarse a Pepe logró hacer un postre con chocolate de 10 que los jueces no dudaron en aplaudir. Sin embargo, en MasterChef todo es posible y un pequeño error puede llevarte a volver a casa.

En su caso no fue un pequeño error, Amelia llevaba arrastrando unos cuantos programas un agotamiento mental le hacía no estar al 100% en las cocinas. Recordemos tras unas estupendas capitanías, la aspirante acabó en una prueba de eliminación en la que se vio completamente bloqueada. La presión de las cocinas de MasterChef es muy alta y el mayor peligro es caer en un bucle del que no consigas salir y que te arrastre hacia el lado oscuro. No podemos decir esto de Amelicious exactamente, pero sí es cierto que lo que empezó como un espectacular desarrollo, y crecimiento de sus conocimientos en cocina, ha con un estancamiento y una enorme frenada en torno a lasa técnicas e ideas que Amelia ya traía de fábrica.

Pepe Rodríguez le recordaba que el plato que estaba presentando en la prueba de eliminación era muy parecido al que entregó en el último casting del programa. Y claro, presentar algo así en un noveno programa era un absoluto error. Por ser demasiado precavida, y no arriesgar en la selección de productos, Amelicious terminó presentando el peor plato de la noche. “No sabía qué hacer con las latas la verdad, no se me ocurría nada”. Como hemos comentado antes, en los últimos programas a Amelia le ha costado salir de su zona de seguridad y podríamos afirmar que la maravillosa receta de Ratattoille fue su gran pico en las cocinas. De todas formas, el talento de Amelicious es enorme y podremos seguir disfrutando de sus recetas en las redes sociales. Farmacéutica y nutricionista; su próxima idea de negocio está muy cerca y estamos seguros de que aprovechará él formar parte de la familia MasterChef como es debido. ¡A por todas aspirante!