Pepe y Amelicious, el dúo MasterChef para celebrar el Día de la Música

En MasterChef 9 también celebramos ‘El Día de la Música’. Y qué mejor manera de hacerlo que al ritmo de una de las canciones de ‘Un tío grande’, el proyecto musical de nuestro querido Pepe. ‘No me lo creo’ es el tema que se hizo famoso dentro de la casa de MasterChef 9, y que ahora lo cantan juntos Amelicious y Pepe, en su cuenta oficial de Instagram. ¿Veis futuro a esta pareja musical?

Con su guitarra por bandera, Pepe dejó claro a su salida de MasterChef que su futuro “está entre la cocina y la música”. Ya en su visita a La Hora de La 1, el músico nos deleitó con su habilidad con la guitarra. Con la puesta en marcha de “Un tío grande”, ha encontrado el lugar perfecto para combinar sus dos pasiones. Actualmente está grabando recetas de cocinas con diferentes personalidades, donde el invitado y él cocinan a cuatro manos para terminar cantando juntos después de disfrutar de la elaboración.

Hace unos días vimos la primera pieza de Pepe junto a Fidel, ex aspirante de la octava edición de MasterChef. Música y cocina en un entorno espectacular donde prima el buen humor, el buen rollo y la alegría dentro de los fogones. ¿Te animas a cantar con los aspirantes para celebrar juntos el ‘Día de la Música? Aquí tienes la letra completa de ‘No me lo creo’, el tema que cantan a dúo Amelicious y Pepe.

No me lo creo, si no lo veo, veo, no me lo creo.

No me lo creo, debe de ser bueno o listo porque el chico es feo.

Yo no creía que algún día un camión así pasaría,

y que de alegría iba a quedarme vacío el pecho.

No me lo creo, pero sospecho que estoy en shock y en lo cierto.

Me has olvidado, ya no soy ni las miguitas de tu universo.

Y aquí me tienes, enroscado, llorando la almohada como un perro.

No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo.

Si tu quisieras, y yo pudiera, volver al tiempo atrás.

Le sacaría esta navaja para robarle lo que hice mal,

pero dices que las cosas cambian,

y yo solo quiero usarla

contra el medio hombre frente al espejo

que no me aguanta la mirada.

Pero no lo hago porque quizá las cosas cambian de nuevo.

No me lo creo.

Si tú te vas, ¿De qué me quejo?

Fui yo el pendejo, te dejé marchar.

Y ahora me quemo, es la edad de hielo, me haces falta sin ti tengo miedo.

Ahora yo ya no sé ni quien soy ni quien ser,

solo que hace frío si no estás cerca,

y estás lejos, lejos, lejos.

No me lo creo, no me lo creo,

no me lo creo, no me lo creo.